انتهت كأس العالم - أمريكا (1)-(4) بلجيكا.. نهاية المباراة

كأس العالم - دي لا فوينتي: كان اللاعبون الحاسمون أمام البرتغال هم البدلاء

كأس العالم - بينهم ألفاريز.. إيدول: ثلاثة تغييرات مؤكدة في تشكيل الأرجنتين أمام مصر

بيان من فيفا لتوضيح أسباب إيقاف تنفيذ عقوبة بالوجون

"تصريحاتها لا تمثلنا".. بيان من حكومة باراجواي لدعم مبابي ضد العنصرية