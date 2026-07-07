انتهت كأس العالم - أمريكا (1)-(4) بلجيكا.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 02:52
كتب : FilGoal
يلعب منتخب أمريكا أمام بلجيكا ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم.
ويصعد الفائز من تلك المباراة لمواجهة إسبانيا في ربع النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
---------------
ق93 جووووووول لوكاكو يسجل الرابع
ق57 جووووووووول من خطأ فادح
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33 جوووووووول دي دي كيتيلير
ق31 جووووول هدف عكسي
ق17 إصابة أونانا
ق9 جوووووووول شارل دي كيتيلير
انطلاق المباراة
نرشح لكم
عاجل | طرد أمريكا كأس العالم - دي لا فوينتي: كان اللاعبون الحاسمون أمام البرتغال هم البدلاء كأس العالم - برونو فيرنانديز: جئنا لحصد اللقب.. ولو لعبنا بأسلوب الشوط الأول لنجحنا كأس العالم - بينهم ألفاريز.. إيدول: ثلاثة تغييرات مؤكدة في تشكيل الأرجنتين أمام مصر بيان من فيفا لتوضيح أسباب إيقاف تنفيذ عقوبة بالوجون "تصريحاتها لا تمثلنا".. بيان من حكومة باراجواي لدعم مبابي ضد العنصرية تقرير: فرنسا تطعن على بطاقة أوليسي قبل مواجهة المغرب كأس العالم - الاتحاد الإنجليزي يدرس الاستئناف على طرد كوانساه
أخر الأخبار
عاجل | طرد أمريكا 21 دقيقة | في المونديال