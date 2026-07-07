كأس العالم - رونالدو: قبل كريستيانو لم تفز البرتغال بالألقاب.. واليورو بنفس قيمة المونديال

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 02:20

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد البرتغال - رونالدو

أبدى كريستيانو رونالدو حزنه بعد خروج منتخب البرتغال من دور الـ16 لكأس العالم بالخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الثمانية في كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا مثيرا على البرتغال بهدف دون رد في دور الـ16.

وقال رونالدو في تصريحات بالمنطقة المختلطة للصحفيين "حزين للخروج من كأس العالم بهذه الطريقة".

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وأضاف "قدمت كل ما لدي، وبذلت أقصى ما أستطيع، وأغادر بضمير مرتاح".

وتابع "نعم، كان هذا آخر كأس عالم لي، لكن سأحصل على الوقت للتفكير والبقاء مع عائلتي، ولن أتخذ أي قرارات متسرعة".

وشدد "لا أتخذ قراراتي في لحظة انفعال، ولا أريد أن يطغى قراري الشخصي على مشوار المنتخب".

وعن المباراة قال: "إسبانيا امتلكت بعض الحظ لتسجيل الهدف في اللحظات الأخيرة، وكانت مباراة يمكن أن تميل لأي طرف".

وكشف "فزت بثلاثة ألقاب مع البرتغال، وقبل كريستيانو رونالدو لم يحقق المنتخب أي لقب".

وأوضح "بطولة أمم أوروبا 2016 هي الأهم في تاريخ المنتخب، وبالنسبة لي لا تقل قيمة عن كأس العالم".

وتحدث عن مدربه روبرتو مارتينيز قائلا: "استمتعت بالعمل معه، مدرب رائع وشخص مميز، وأشكره على ما قدمه للبرتغال".

واختتم تصريحاته: "الخروج من بطولة كبرى أمر مؤلم، لكن علينا رفع رؤوسنا والاستمرار".

وودع منتخب البرتغال البطولة من دور الـ16، في الوقت الذي يترقب فيه الجميع القرار النهائي لرونالدو بشأن مستقبله الدولي بعد مسيرة حافلة مع المنتخب.

وفاز منتخب إسبانيا في الوقت القاتل على البرتغال بهدف البديل ميكيل ميرينو، في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس.

وبذلك يتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة الفائز من مباراة أمريكا وبلجيكا.

وحتى الآن تأهلت 5 منتخبات لدور الثمانية وهم المغرب وفرنسا والنرويج وإنجلترا وإسبانيا.

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