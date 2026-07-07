تشكيل كأس العالم - بلجيكا بدون دي بروين أو لوكاكو أو دوكو ضد أمريكا
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 02:03
كتب : FilGoal
أجرى رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا عدة تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق أمام أمريكا.
ويلعب منتخب بلجيكا ضد أمريكا ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم.
وشهدت مقاعد البدلاء تواجد كل من روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين وجيريمي دوكو.
ويبدأ منتخب بلجيكا بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
الدفاع: ناثان نجوي - براندون ميخيلي - ماكسيم دي كويبر - تيموتي كاستاني.
الوسط: نيكولاس راسكين - يوري تيليمانس - أمادو أونانا.
الهجوم: لياندرو تروسارد - شارل دي كيتيلير - دودي لوكيباكيو.
ويشارك منتخب بلجيكا في كأس العالم للمرة 15 في تاريخه والرابعة على التوالي.
وكانت أفضل نتائجه حصد برونزية نسخة 2018.
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