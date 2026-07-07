تشكيل كأس العالم - بالوجون أساسي مع أمريكا ضد بلجيكا

يبدأ فولارين بالوجون في التشكيل الأساسي لمنتخب أمريكا ضد بلجيكا ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم.

فولارين بالوجون النادي : موناكو أمريكا

ويأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل عقب تعرض بالوجون للطرد أمام البوسنة والهرسك، قبل أن يرفع فيفا الإيقاف عقب تدخل دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة.

ويلعب منتخب أمريكا أمام بلجيكا ضمن منافسات ثمن النهائي، ويصعد المتأهل لمواجهة إسبانيا في ربع النهائي.

كما يبدأ كريستيان بوليسيتش في التشكيل الأساسي للمنتخب الأمريكي.

وجاء تشكيل أمريكا كالآتي:

حارس المرمى: مات فريز

الدفاع: سيرجينيو ديست – كريس ريتشاردز – تيم ريم – أليكس فريمان – أنتوني روبينسون.

الوسط: تايلر آدمز – وسيتون ماكيني – ماليك تيلمان

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – فولارين بالوجون

وتأهل منتخب أمريكا في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

ويلعب منتخب أمريكا للمرة 12 في تاريخه بكأس العالم.

وكانت أفضل نتائج منتخب أمريكا في كأس العالم بالنسخة الأولى عندما حققت المركز الثالث.

ومنذ النسخة الأولى كانت النتيجة الأفضل هي التأهل لربع النهائي في نسخة 2002.