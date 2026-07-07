كأس العالم - مارتينيز يعلن رحيله عن تدريب البرتغال بعد الخسارة من إسبانيا

أعلن روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال رحيله عن منصبه عقب الخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد في دور الـ16 من كأس العالم.

وقال مارتينيز في تصريحات للصحفيين: "هذه المباراة تمثل نهاية دورة كاملة لهذا الفريق".

وأضاف "عقدي انتهى اليوم، والاتحاد لديه الفرصة الآن لتعيين مدرب جديد".

وتابع "جئت إلى البرتغال من أجل الفوز بكأس العالم، ولا أرى سببا للاستمرار بعد عدم تحقيق هذا الهدف".

وعن كريستيانو رونالدو قال: "رونالدو قائد مثالي، وأشكره على كل ما قدمه للمنتخب".

واختتم مارتينيز تصريحاته "لا أستطيع التعليق أكثر على مستقبله الدولي في الوقت الحالي".

وخروج البرتغال من البطولة يفتح الباب أمام احتمالية إعلان كريستيانو رونالدو اعتزاله الدولي بعد مسيرة طويلة مع المنتخب، حيث يعد أحد أبرز لاعبي جيله وأكثرهم تأثيرا في تاريخ البرتغال.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الثمانية في كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا مثيرا على البرتغال بهدف دون رد في دور الـ16.

وفاز منتخب إسبانيا في الوقت القاتل على البرتغال بهدف البديل ميكيل ميرينو، في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس.

وبذلك يتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة الفائز من مباراة أمريكا وبلجيكا.

وحتى الآن تأهلت 5 منتخبات لدور الثمانية وهم المغرب وفرنسا والنرويج وإنجلترا وإسبانيا.