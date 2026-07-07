كأس العالم – رودري أفضل لاعب في مباراة إسبانيا والبرتغال

حصل رودري قائد منتخب إسبانيا على جائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال بكأس العالم.

رودري هيرنانديز النادي : مانشستر سيتي إسبانيا

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الثمانية في كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا مثيرا على البرتغال بهدف دون رد في دور الـ16.

وفاز منتخب إسبانيا في الوقت القاتل على البرتغال بهدف البديل ميكيل ميرينو، في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس.

وبذلك يتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة الفائز من مباراة أمريكا وبلجيكا.

وحتى الآن تأهل 5 منتخبات لدور الثمانية وهم المغرب وفرنسا والنرويج وإنجلترا وإسبانيا.