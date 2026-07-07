كأس العالم - سكالوني: ميسي بخير.. ومصر ليست مثل كاب فيردي

يرى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين أن مواجهة مصر ستكون مختلفة عن كاب فيردي.

ليونيل سكالوني النادي : الأرجنتين الأرجنتين

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين على ملعب أتلانتا بدور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كأس العالم كانت صعبة على الجميع، فرنسا المرشح الأول واجهت صعوبة ضد باراجواي، بعض اللاعبين شعروا بالتعب أيضا ولكن مستوى الأرجنتين جيد وفزنا بجميع المباريات".

وواصل "النرويج فريق ممتاز والبرازيل أهدرت العديد من الفرص وربما كانوا ليسجلون التعادل، أعتقد أنهم واجهوا منافس صعب وعلينا أن نظل حذرين، كان لدينا مباراة صعبة جدا ضد الرأس الأخضر".

وأكمل "منتخب كاب فيردي عرضنا لمصاعب كثيرة وقلت للاعبين إنه كان لدينا قيادة الأمور في مبارياتنا ولكن ضدهم لم نكن نفعل ذلك، وبالنهاية عدنا وهذا مؤشر جيد في صالحنا، لم تظهر المنتخبات الكبيرة أداء ممتاز ولكننا محظوظون لوجود لاعبين جيدين معنا".

وشدد "أعتقد أن ميسي بخير بالرغم من أنه لعب 120 دقيقة في سن 39".

واستمر "مصر منتخب جيد جدا ولديه لاعبين جيدين ولهم مدرب يعمل معهم منذ مدة طويلة وله أسلوب لعب وفريقه يؤدي أداء جيد، صحيح أنهم فازوا بمباراة واحدة وتعادلوا في المباريات الأخرى ولكن لديهم أسلوب واضح ويصعبون المباريات على منافسيهم وغدا سيفعلون الشيء نفسه".

وتابع "نحاول أن نحتفظ بسيطرتنا على مجريات اللعب، كان لدى كاب فيردي فرصتين أو ثلاثة بالتحولات السريعة، نحاول أن نتحسن في تفادي وصول الكرات للمنافس الذي يشكل خطر علينا، كنا نستعيد الكرة ونصل إلى الثلث الأخير بسرعة".

وأردف "سنكون سعداء باللعب ضد صلاح، لعبنا دائما ضد لاعبين كبار وهو فريقه جيد بغض النظر عن كونه لاعبا ممتازا ولكننا سنواجه فريقا رائعا".

وكشف "باريديس كان مصابا في بداية البطولة ولكنه تحسن الآن، لقد بذل جهدا كبيرا في استعادة لياقته، وإنزو يلعب بمستوى رائع مع فريقه".

"وأكمل بالأمس تحدثنا عن مصر عما نخطط للقيام به ولكن لن أقول عن نقاشاتنا الخاصة، هذه المباراة ستكون مختلفة عن مباراة كاب فيردي لأنه فريقا مختلف ويلعب بطريقة مختلفة، ولكن علينا أن نكون صادقين وأوفياء لهويتنا في اللعب".

واستمر "مع استمرار كأس العالم ستصبح المباريات أكثر صعوبة على جميع الفرق، علينا أن نتعامل مع الأيام التي تفصل بين مباريات وأخرى، جميعنا نعرف كيف كانت الحرارة والأمر ليس سهلا، مصر كان لديها يوم إضافي للتعافي ونحن كنا بحاجة للمزيد من الراحة".

وتابع "ما يقلقني هو أن الفريقان متعبان لخوض أوقات إضافية في المباراة الماضية بالتالي أعتقد أن كل فريق سيسعى لاستعادة الطاقة لأبعد الحدود وربما إدخال لاعبين آخرين من دكة البدلاء".

وأضاف "بإمكاننا أن نلعب بأساليب كختلفة حتى داخل المباراة الواحدة، وأي كان التشكيل، سنخلص لهويتنا وعلينا التحلي بالحذر من لاعبي الخصم".

وأتم "لا أعتقد أن مصر تلعب بنفس الدفاع المتأخر مثل كاب فيردي، ولديهم موهبة في الجانب الهجومي وطريقتهم مختلفة عن كاب فيردي، وكل الأشياء يمكن أن تتغير، مصر لديها لاعبين جيدين في الهجوم وسنرى ما ستجلبه المباراة".

وكانت مصر قد فازت في دور الـ 32 على أستراليا بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما فازت الأرجنتين على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.