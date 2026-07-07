تأهل منتخب إسبانيا إلى دور الثمانية في كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا مثيرا على البرتغال بهدف دون رد في دور الـ16.

وفاز منتخب إسبانيا في الوقت القاتل على البرتغال بهدف البديل ميكيل ميرينو، في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس.

وبذلك يتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة الفائز من مباراة أمريكا وبلجيكا.

وحتى الآن تأهل 5 منتخبات لدور الثمانية وهم المغرب وفرنسا والنرويج وإنجلترا وإسبانيا.

عكس أمنية الدون

تحدث رونالدو في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة وكشف عن أمنيته ألا تكون هذه المباراة هي الأخيرة له في كأس العالم مع منتخب البرتغال.

لكن البديل ميكيل ميرينو قضى على أمنية رونالدو بعدما دخل المباراة وسجل هدف الفوز في الوقت القاتل.

وصف المباراة

جاءت المباراة سريعة وقوية من البداية مع فرص مهدرة من الجانبين.

وأهدر أويارزبال فرصة للتقدم مبكرا لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 8 من انفراد تام بالمرمى لكنه سدد الكرة بعيدا عن الشباك.

ورد رونالدو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس أوناي سيمون.

وواصل منتخب إسبانيا تهديد مرمى البرتغال وسدد لامين كرة أبعدها الحارس ديوجو كوستا ثم ارتدت إلى أليكس باينا وسدد كرة أخرى تصدى لها مجددا.

وكاد رونالدو أن يسجل بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس أوناي سيمون أمسك بالكرة.

وسدد نونو مينديش كرة قوية اصطدمت في رأس بيدرو بورو ثم في العارضة في أخطر فرصة لمنتخب البرتغال.

وغادر نونو ميدنيش الملعب في الدقيقة 56 مصابا وشارك بدلا منه نيلسون سيمينيو.

وأجرى روبيرتو مارتينيز مدرب البرتغال عدة تبديلات لتنشيط هجوم فريقه بنزول رافييل لياو وديوجو دالوت بدلا من جواو فيليكس وجواو كانسيلو.

وشارك أيضا بيرناردو سيلفا كونسيساو بدلا من فيتينيا وبيدرو نيتو.

ورد دي لافوينتي مدرب إسباينا ودفع بالثلاثي فيران توريس وميكيل ميرينو وفابيان رويز بدلا من أليكس باينا وداني أولمو وبيدري.

ونجح البديل ميكيل ميرينو في تسجيل هدف فوز إسبانيا في الوقت القاتل في الدقيقة 90+1 بانفراد بالمرمى ثم وضع الكرة بالقدم اليسرى أرضية على يمين الحارس ديوجو كوستا.

وكاد بيرناردو أن يسجل هدف التعادل للبرتغال بضربة رأسية في الدقيقة 90+6 لكن الكرة مرت أعلى العارضة بقليل.

لتنتهي المباراة بفوز إسبانيا وخسارة البرتغال.

























































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