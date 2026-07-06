كأس العالم - مؤتمر حسام حسن: سنفرض شخصيتنا على الأرجنتين.. وأستكمل حاليا طموحاتي كلاعب

شدد حسام حسن مدرب منتخب مصر على أن فريقه سيحاول فرض سيطرته خلال مواجهة الأرجنتين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين بدور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الوقت كان قصيرا بين المباراتين والجو صعب والتدريب ألغي، ولكننا نعرف كيف نعالج الأمور، وقبل البطولة حاولنا أن نجعل اللاعبين يعتادون على التحمل، ونحاول أن نطبق الاستشفاء بشكل صحيح".

وواصل "كل الاحترام للمنافس، هو منتخب كبير ولكننا نفكر في أنفسنا وعملنا فقط، اليوم كان المران الأول لنا بعد مباراة أستراليا، وعملنا بشكل جماعي وأنا راضي عن الاستعدادات رغم علمي بأنها مباراة كبيرة في دور الـ 16 من كأس العالم، ولكن جميع اللاعبين جاهزين".

وأكمل "جئنا إلى كأس العالم ونستعد لكل الفرق ما بالك بالأرجنتين ومعهم أسطورة مثل ليو ميسي، ولكننا لا نفكر في منافسنا لأنك لو فكرت في المنافس بشكل سلبي لن يكون الأمر جيدا، ما يهمنا هو فرض أسلوبنا في الملعب، وأن نعمل بطريقتنا بدون التفكير في اسم المنافس، حتى المباريات الودية ضد البرازيل وإسبانيا لم نفكر في المنافس، لدينا هدف كبير وهو إسعاد الشعب المصري والوطن العربي الذي نمثله وإفريقيا".

واستمر "كأس العالم لا يتكرر كثيرا سواء للاعبين أو المدربين، وهذه فرصة جيدة للاعبين المصريين بأن نحصل على حقنا وأن يكون لنا وجود لأننا تأخرنا في مناسبات كثيرة ولكننا نعوضها حاليا".

وعن لقطة محمود سليم ومشاهدة لقطة مبابي قبل ركلات الترجيح قال: "نحن جهاز فني كامل، وكل فرد يؤدي دوره، وأنا أرسم خطوط عريضة وأطل من محلل الأداء أن نرى لقطات للمنافس وطبيعي أن يشاهدها اللاعبين، لنرى تحركات الحراس على سبيل المثال، كل فرد يقوم بدوره من خلالي".

وتابع "حققت الكثير كلاعب وسعيد بذلك، ولكن سعيد أكثر باستكمال الأمر كمدرب واستكمال طموحاتي الي كنت أتمناها كلاعب مع منتخب مثل مصر، هذا وضعنا الطبيعي ونريد أن نثبت للعالم إننا فريق كبير ولدينا نجوم مثل صلاح ومرموش، ولدينا مواهب عديدة ستظهر خلال الفترة المقبلة".

"أنا حققت كتير كلاعب وسعيد بده ولكن سعيد أكتر اني بكمل ده كمدرب، وبكمل طموحاتي الي كنت بتمناها كلاعب مع منتخب كبير زي مصر، الوضع الي احنا فيه ده الطبيعي وعايزين نثبت للعالم إن عندنا كبير وعنندنا نجوم كبار زي صلاح ومرموش وعندنا مواهب هتظهر كتير خلال الفنرة الي جيه".

وشدد "استخدمت كأس أمم إفريقيا كتأهيل واستعداد لنظهر بشكل جيد في كأس العالم".

"المشاركة في كأس العالم كمدرب أصعب من كلاعب، لأن المدرب يحمل مسؤولية الفريق بالكامل".

وأردف "إلغاء إيقاف بالوجون؟ شعار فيفا هو الاحترام والعدل، وأنا أحترم قراراته، ولكن كان لدينا إنذا غير صحيح أيضا وتعرض مهند لاشين للإيقاف في مباراة مهمة، تقدمنا بتظلم ولكنه لم يقبل رغم تزويده بمقاطع فيديو، ولكن سأفترض حسن النية وفي النهاية نؤدي ما علينا".

وأضاف "لا أعرف لماذا تحتج الصحافة الأرجنتينية على الحكم، كان لدينا ركلتي جزاء ضد بلجيكا ولم نعترض، كل الاحترام للتحكيم والمنافس أيضا لديه الحرية في الاعتراض هذا أمر لا يخصنا".

وأتم "نجحنا في استغلال الأيام الثلاثة بقدر الإمكان في الاستشفاء، لدينا أسلوبنا وندرس منافسنا جيدا ونحاول فرض شخصيتنا، الأرجنتين حاملة اللقب ولديهم كامل الاحترام ولكننا سنلعب بشخصيتنا، وبقدر قورة الأرجنتين ستكون قدرة العمل".

وفازت مصر على أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف، بينما فازت الأرجنتين على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.