كأس العالم – محمد علاء: أشكر السيسي على دعمه لمنتخب مصر

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 22:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - محمد علاء

كشف محمد علاء حارس مرمى منتخب مصر، عن أن المنتخب يعيش حالة من التركيز الشديد منذ انطلاق معسكر الإعداد لكأس العالم 2026 ، لافتا إلى أن المنتخب سيخوض غدا واحدة من أقوى وأصعب المباريات أمام بطل العالم وحامل اللقب منتخب الأرجنتين.

وقال علاء في تصريحات صحفية على هامش مران المنتخب قبل مواجهة الأرجنتين غداً، إن حسام حسن، المدير الفني وكل أعضاء الجهاز الفني يعملون على تجهيز وتحفيز اللاعبين قبل المباريات بهدف تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

ووجه حارس منتخب مصر رسالة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلا: "أحب أن أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم والمستمر وتهنئته لنا مع كل فوز، وأعد سيادته بأن كل لاعبى المنتخب سيقاتلون حتى اللحظة الأخيرة من أجل تشريف مصر وإسعاد الجماهير".

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وكانت مصر قد فازت في دور الـ 32 على أستراليا بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما فازت الأرجنتين على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلعب الفائز من المباراة في ربع النهائي ضد الفائز من مواجهة كولومبيا ضد سويسرا.

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