مباشر كأس العالم - إسبانيا (1)-(0) البرتغال.. الحارس يتصدى على مرتين

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 21:35

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد البرتغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا ضد البرتغال في دور الـ16 لكأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 16: ديوجو كوستا يتصدى أمام لامين ثم باينا

ق 12: تسديدة قوية من رونالدو يبعدها الحارس أوناي سيمون

ق 8: ماذا أهدرت يا أويارزبال

انطلاق المباراة

إسبانيا البرتغال كأس العالم
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