مباشر كأس العالم - إسبانيا (1)-(0) البرتغال.. الحارس يتصدى على مرتين
الإثنين، 06 يوليه 2026 - 21:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا ضد البرتغال في دور الـ16 لكأس العالم.
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ق 16: ديوجو كوستا يتصدى أمام لامين ثم باينا
ق 12: تسديدة قوية من رونالدو يبعدها الحارس أوناي سيمون
ق 8: ماذا أهدرت يا أويارزبال
انطلاق المباراة
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