انتهت كأس العالم - إسبانيا (1)-(0) البرتغال.. خروج رونالدو
الإثنين، 06 يوليه 2026 - 21:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا ضد البرتغال في دور الـ16 لكأس العالم.
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نهاية المباراة بفوز إسبانيا
ق 90+1: جوووووووووول ميكيل ميرينو
ق 41: تسديدة قوية من نونو مينديش تصطدم في العارضة بعد الاصطدام في رأس بيدرو بورو
ق 37: فرصة ضائعة خطيرة من رونالدو
ق 16: ديوجو كوستا يتصدى أمام لامين ثم باينا
ق 12: تسديدة قوية من رونالدو يبعدها الحارس أوناي سيمون
ق 8: ماذا أهدرت يا أويارزبال
انطلاق المباراة
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