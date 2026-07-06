انتهت كأس العالم - إسبانيا (1)-(0) البرتغال.. خروج رونالدو

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 21:35

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد البرتغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا ضد البرتغال في دور الـ16 لكأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز إسبانيا

ق 90+1: جوووووووووول ميكيل ميرينو

ق 41: تسديدة قوية من نونو مينديش تصطدم في العارضة بعد الاصطدام في رأس بيدرو بورو

ق 37: فرصة ضائعة خطيرة من رونالدو

ق 16: ديوجو كوستا يتصدى أمام لامين ثم باينا

ق 12: تسديدة قوية من رونالدو يبعدها الحارس أوناي سيمون

ق 8: ماذا أهدرت يا أويارزبال

انطلاق المباراة

كأس العالم إسبانيا البرتغال
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