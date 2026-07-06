مباشر كأس العالم - إسبانيا (0)-(0) البرتغال.. الشوط الثاني

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 21:35

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد البرتغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا ضد البرتغال في دور الـ16 لكأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

ق 41: تسديدة قوية من نونو مينديش تصطدم في العارضة بعد الاصطدام في رأس بيدرو بورو

ق 37: فرصة ضائعة خطيرة من رونالدو

ق 16: ديوجو كوستا يتصدى أمام لامين ثم باينا

ق 12: تسديدة قوية من رونالدو يبعدها الحارس أوناي سيمون

ق 8: ماذا أهدرت يا أويارزبال

انطلاق المباراة

إسبانيا البرتغال كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - مؤتمر حسام حسن: سنفرض شخصيتنا على الأرجنتين.. وأستكمل حاليا طموحاتي كلاعب كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين كأس العالم – محمد علاء: أشكر السيسي على دعمه لمنتخب مصر كأس العالم - زيكو: أحترم ميسي ولكننا لن واجه لاعب واحد كأس العالم - كريم حافظ يكشف موقفه من مواجهة الأرجنتين تشكيل كأس العالم – لامين يامال يقود إسبانيا أمام البرتغال تشكيل البرتغال - رونالدو ضمن ثلاثي هجومي ضد البرتغال كأس العالم - رفض استئناف بلجيكا ضد إلغاء عقوبة بالوجون
أخر الأخبار
كأس العالم - مؤتمر حسام حسن: سنفرض شخصيتنا على الأرجنتين.. وأستكمل حاليا طموحاتي كلاعب 16 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين 36 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – محمد علاء: أشكر السيسي على دعمه لمنتخب مصر ساعة | منتخب مصر
مباشر كأس العالم - إسبانيا (0)-(0) البرتغال.. الشوط الثاني 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - زيكو: أحترم ميسي ولكننا لن واجه لاعب واحد 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - كريم حافظ يكشف موقفه من مواجهة الأرجنتين 2 ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم – لامين يامال يقود إسبانيا أمام البرتغال 3 ساعة | في المونديال
إنبي يعلن انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني