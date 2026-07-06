مباشر كأس العالم - إسبانيا (0)-(0) البرتغال.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا ضد البرتغال في دور الـ16 لكأس العالم.

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ق 41: تسديدة قوية من نونو مينديش تصطدم في العارضة بعد الاصطدام في رأس بيدرو بورو

ق 37: فرصة ضائعة خطيرة من رونالدو

ق 16: ديوجو كوستا يتصدى أمام لامين ثم باينا

ق 12: تسديدة قوية من رونالدو يبعدها الحارس أوناي سيمون

ق 8: ماذا أهدرت يا أويارزبال

انطلاق المباراة