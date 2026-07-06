كأس العالم - زيكو: أحترم ميسي ولكننا لن واجه لاعب واحد

شدد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب منتخب مصر على أن فريقه سيدخل المباراة بهدف الفوز على الأرجنتين.

مصطفى زيكو النادي : بيراميدز مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين على ملعب أتلانتا بدور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وقال زيكو خلال عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا ونسعى لتقديم أفضل مستوى ممكن من أجل مواصلة المشوار في البطولة وتحقيق حلم الجماهير المصرية".

وتابع "أحترم ليونيل ميسي كثيرا كأحد أهم لاعبي الكرة في العالم، ولكننا لا نركز على لاعب واحد فقط".

وأتم "مواجهة الأرجنتين صعبة، كلننا سندخل بهدف تحقيق الفوز".

وكانت مصر قد فازت في دور الـ 32 على أستراليا بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما فازت الأرجنتين على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلعب الفائز من المباراة في ربع النهائي ضد الفائز من مواجهة كولومبيا ضد سويسرا.