كأس العالم - كريم حافظ يكشف موقفه من مواجهة الأرجنتين

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 21:06

كتب : FilGoal

كريم حافظ - مصر - أستراليا

شدد كريم حافظ لاعب منتخب مصر على جاهزيته لمواجهة الأرجنتين.

كريم حافظ

النادي : بيراميدز

مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين غدا الثلاثاء في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وقال حافظ عبر قناة أون سبورت: "مباراة تاريخية ضد الأرجنتين وهي أول مرة يصل منتخب مصر لدور الـ32 في كأس العالم، ونتمنى أن نصل لأبعد من ذلك وجاهزون لهذه المواجهة وهدفنا إسعاد الشعب المصري".

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وأضاف "أنا جاهز للمباراة وإصابتي كانت عبارة عن شد خفيف فقط".

وأتم "أي لاعب يتمنى المشاركة في مباراة قوية مثل الأرجنتين والتواجد في مثل هذا الحدث الكبير".

وكانت مصر قد فازت في دور الـ 32 على أستراليا بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما فازت الأرجنتين على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلعب الفائز من المباراة في ربع النهائي ضد الفائز من مواجهة كولومبيا ضد سويسرا.

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