تشكيل كأس العالم – لامين يامال يقود إسبانيا أمام البرتغال
الإثنين، 06 يوليه 2026 - 20:35
كتب : FilGoal
أعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا تشكيل لاروخا لمواجهة البرتغال في كأس العالم.
لامين يامال
النادي : برشلونة
ويلعب منتخب إسبانيا ضد البرتغال في دور الـ16 لكأس العالم.
وحافظ دي لافوينتي مدرب إسبانيا على نفس التشكيل الذي بدأ به مباراة النمسا الماضية.
وجاء تشكيل إسبانيا كالآتي:
المرمى: أوناي سيمون
الدفاع: بيدرو بورو – باو كوبارسي – إيمريك لابورت – مارك كوكوريا
الوسط: بيدري – رودري – داني أولمو
الهجوم: لامين يامال – ميكيل أيارزابال – أليكس بايينا
وتأهل منتخب إسبانيا لثمن النهائي بعد الفوز على النمسا، بينما وصل منتخب البرتغال لهذا الدور بعد تخطي كرواتيا في دور الـ32.
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