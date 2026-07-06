تشكيل كأس العالم – لامين يامال يقود إسبانيا أمام البرتغال

أعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا تشكيل لاروخا لمواجهة البرتغال في كأس العالم.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد البرتغال في دور الـ16 لكأس العالم.

وحافظ دي لافوينتي مدرب إسبانيا على نفس التشكيل الذي بدأ به مباراة النمسا الماضية.

وجاء تشكيل إسبانيا كالآتي:

المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: بيدرو بورو – باو كوبارسي – إيمريك لابورت – مارك كوكوريا

الوسط: بيدري – رودري – داني أولمو

الهجوم: لامين يامال – ميكيل أيارزابال – أليكس بايينا

وتأهل منتخب إسبانيا لثمن النهائي بعد الفوز على النمسا، بينما وصل منتخب البرتغال لهذا الدور بعد تخطي كرواتيا في دور الـ32.