تشكيل البرتغال - رونالدو ضمن ثلاثي هجومي ضد البرتغال
الإثنين، 06 يوليه 2026 - 20:28
كتب : FilGoal
أعلن روبيرتو مارتينيز مدرب البرتغال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إسبانيا.
ويلتقي منتخب البرتغال مع إسباني اعلى ملعب أرلينجتون بدور الـ 16 من كأس العالم 2026.
ويشهد التشكيل تواجد كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وبيدرو نيتو كثلاثي هجومي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: ديوجو كوستا.
الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - ريناتو فيجا - نونو مينديش.
الوسط: جواو نيفيش - برونو فيرنانديز - فيتينيا.
الهجوم: بيدرو نيتو - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.
وكانت البرتغال قد فازت في دور الـ 32 على كرواتيا بهدفين مقابل هدف، بينما انتصرت إسبانيا على النمسا بثلاثة أهداف دون رد.
ويتلقي الفائز من المباراة في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة أمريكا وبلجيكا.
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