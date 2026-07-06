كأس العالم - رفض استئناف بلجيكا ضد إلغاء عقوبة بالوجون

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 20:13

كتب : FilGoal

فولارين بالوجون - أمريكا - البوسنة

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض الاستئناف المقدم من منتخب بلجيكا ضد قرار تعليق إيقاف فولارين بالوجون.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن رفض الاستئناف جاء لأن بلجيكا ليست طرفا في القرار وبالتالي لا يحق لها الاستئناف.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة أمريكا صباح غدا الثلاثاء في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

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وسيحق للاعب المشاركة في المباراة بشكل طبيعي رغم طرده ضد البوسنة والهرسك في دور الـ 32.

ماذا حدث؟

تعرض بالوجون للطرد خلال لقاء البوسنة بسبب تدخل قوي على قدم طارق مهروموفيتش لاعب البوسنة ببطاقة حمراء مباشرة عقب مطالعة الحكم لتقنية الفيديو.

بالتالي كان منتظرا أن يغيب اللاعب عن مباراة بلجيكا في ثمن النهائي بسبب الإيقاف.

عقب اللقاء ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن مسؤول من فيفا أخبرهم أنه "لا يحق لأي منتخب تقديم استئناف للاعتراض على طرد لاعب في كأس العالم".

لكن قبل 24 ساعة من اللقاء أصدرت اللجنة التأديبية لفيفا قرار بتعليق إيقاف مهاجم أمريكا وهدافها برصيد 3 أهداف في كأس العالم 2026.

وأشار الصحفي بن جاكوبس أن البيت الأبيض أجرى اتصالا مباشرا مع فيفا ليطلب من إنفانتينو مراجعة البطاقة الحمراء.

ثم كتب دونالد ترامب رئيس أمريكا عبر حسابه على موقع تروث سوشيال: "شكرا فيفا على فعل الأمر الصحيح، وتصحيح ظلم كبير".

وقال مصدر من فيفا لجاكوبس، إن أي نفوذ من البيت الأبيض لا يمكن أن يؤثر على القرار، نظرا للصلاحيات التي تمنحها المادة 27 وكذلك لاستقلالية اللجنة التأديبية التي أصدرت القرار.

ويستعد منتخب أمريكا لمواجهة بلجيكا غدا الإنثين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وانتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرار الاتحاد الدولي "فيفا" برفع الإيقاف عن فولارين بالوجون لاعب المنتخب الأمريكي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأمريكي أمام نظيره البلجيكي في تمام الساعة الثالثة فجر الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس العالم.

وأصدر يويفا بيانا، أوضح فيه أن رفع الإيقاف عن بالوجون تجاوز الخط الأحمر، ويضر بالمنافسة.

وجاء بيان يويفا على النحو التالي:

"إن قرار الأمس بتعليق تطبيق الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة لفترة تجريبية مدتها عام واحد بعد البطاقة الحمراء التي صدرت بحق اللاعب فولارين بالوجون قد تجاوز الخط الأحمر.

تعتمد كرة القدم، كغيرها من الرياضات، على القواعد التي تُشكل أساس المنافسة النزيهة والشفافة. قد تكون بعض القواعد قابلة للتأويل، ولكن ليس في هذه الحالة. فالإيقاف التلقائي لمباراة واحدة على الأقل بعد البطاقة الحمراء ليس خيارًا تقديريًا، ولا يتطلب قرارًا من جهة مختصة. إنه مبدأ راسخ في اللوائح، ولا يجوز استثناء أي بند منه، لا سيما في منتصف البطولة حيث سبق أن واجه العديد من اللاعبين الموقف نفسه وقضوا فترات إيقافهم بانتظام.

عندما لا يضمن القائمون على القواعد ثباتها، تصبح نزاهة اللعبة على المحك، وتتعرض مصداقية المنافسة للخطر. كما أن هذا القرار يُرسي سابقة في البطولة الجارية، حيث ستتطلب المواقف المماثلة معاملة متساوية، مما يضر بالمنافسة.

كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم لجمالها، ولأنها تحظى بثقة واسعة لتطبيق قوانين موحدة في جميع أنحاء العالم. ولا تُعتبر أي بطولة بمعزل عن غيرها، وإذا كانت البطولة المعنية هي كأس العالم، فإنها قادرة على إحداث تأثيرات إيجابية أو سلبية على اللعبة ككل.

نعرب عن استغرابنا الشديد إزاء هذا القرار غير المسبوق وغير المفهوم وغير المبرر."

كما تحدث دونالد ترامب رئيس أمريكا حول الأمر وقال إنه تحدث بالفعل مع إنفانتينو حول طرد بالوجون.

وقال ترامب أثناء لقاء صحفي معه في نيويورك: "نعم تحدثت مع إنفانتينو بشأن البطاقة الحمراء على لاعبنا بالوجون، أنا من فعلت ذلك وبايدن لم يفعل شيء كان نائما".

وأضاف "أنا أفهم الرياضة جيدا، لم يكن هناك خطأ ضد بالوجون والحكم مشبوه، لا أريد قول تصريحات مثيرة للجدل ولكن يمكنني أن أكشف لكم عن سجلات الحكم".

بلجيكا أمريكا كأس العالم 2026 فولارين بالوجون
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