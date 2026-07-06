إنبي يعلن انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي
الإثنين، 06 يوليه 2026 - 20:31
كتب : حامد وجدي
أعلن نادي إنبي انتقال لاعبه أقطاي عبد الله إلى الأهلي بشكل رسمي.
أقطاي عبد الله
النادي : إنبي
وأتم الأهلي اتفاقه مع إنبي على شراء الثنائي أقطاي عبد الله وعلي محمود، للانتقال لصفوف الأحمر بداية من الموسم المقبل.
وأرسل نادي إنبي الاستغناء الخاص باللاعب أقطاي عبد الله بعد الحصول على المقابل المادي للصفقة.
وشارك أقطاي عبد الله مع إنبي في 23 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.
كما انضم لمعسكر منتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم، ثم تم استبعاده من قائمة الفراعنة النهائية للمونديال.
ويعد أقطاي عبد الله أول صفقات الأهلي للموسم الجديد.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال ساعات عن انتقال علي محمود أيضا للأهلي.
وسيشارك الأهلي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز الثالث.
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