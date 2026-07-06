دوري المحترفين - محمد عطية مديرا فنيا لـ فاركو

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 20:01

كتب : FilGoal

فاركو - بيان رسمي

أعلن نادي فاركو تعاقده مع محمد عطية لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وسيشارك فاركو بدوري المحترفين بعد الهبوط من الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

ويقود محمد عطية الفريق كمدير فني خلال الموسم المقبل وسيعاونه معتز محروس كمدرب عام وياسر فاروق كمدرب مساعد.

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بينما يتولى حمادة السيد تدريب حراس المرمى.

وهبط فاركو إلى دوري المحترفين برفقة الإسماعيلي وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية.

وكان كل من أحمد خطاب وطارق العشري قد قادا تدريب فاركو خلال الموسم الماضي.

فاركو دوري المحترفين محمد عطية
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