كأس العالم – عضو البرلمان الإنجليزي يتقدم بطلب لـ فيفا لرفع طرد كوانساه

تقدم نواه لو عضو البرلمان الإنجليزي عن حزب العمال بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل رفع البطاقة الحمراء عن جاريل كوانساه مدافع منتخب إنجلترا.

جاريل كوانساه النادي : باير ليفركوزن إنجلترا

وتعرض كوانساه للطرد خلال مباراة إنجلترا والمكسيك في دور الـ16 لكأس العالم، والتي انتهت بفوز الإنجليزي 3-2.

وقرر عضو البرلمان الإنجليزي التقدم بطلب من أجل تعليق إيقاف كوانساه في مباراة دور الثمانية ضد النرويج.

وذلك على غرار ما حدث مع بالوجون مهاجم أمريكا الذي تم رفع الطرد عنه، ليشارك بشكل طبيعي أمام بلجيكا في دور الـ16.

وجاء خطاب النائب البرلماني إلى فيفا كالآتي:

إلى السيد جياني إنفانتينو،

الموضوع: طلب رفع عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة عن جاريل كوانساه بعد حصوله على البطاقة الحمراء

أتمنى أن تصلكم هذه الرسالة وأنتم بخير.

كما تعلمون، خلال مباراة كأس العالم التي أُقيمت صباح اليوم بين إنجلترا والمكسيك، تلقى ظهيرنا الأيمن المميز جاريل كوانساه بطاقة حمراء بعد تدخل غير موفق على أحد لاعبي منتخب المكسيك.

ورغم اعتقادي بأن منح جاريل كوانساه البطاقة الحمراء كان قرارًا صحيحًا، وأن قوانين التحكيم يجب أن تُطبق بصورة عادلة ومتسقة، فإنني أرى أن من المناسب تأجيل تنفيذ عقوبة الإيقاف إلى ما بعد انتهاء بطولة كأس العالم.

ونحن نعلم أن حالة مماثلة حدثت في وقت سابق من البطولة، عندما تلقى مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون بطاقة حمراء خلال دور الـ32.

إن نزاهة أي بطولة دولية كبرى لا تعتمد فقط على التزام اللاعبين والحكام بالقوانين، بل أيضًا على تطبيق تلك القوانين بصورة متساوية على جميع المنتخبات المشاركة. ولا أعتقد أنه يمكن تبرير وضع يستفيد فيه لاعب من تأجيل تنفيذ عقوبة الإيقاف، بينما يُحرم لاعب آخر، في ظروف متشابهة إلى حد كبير، من المعاملة نفسها.

وفي وقت يواجه فيه النظام الدولي متعدد الأطراف، والقائم على سيادة القواعد، تحديات متزايدة، فإنني أحثكم على التعامل مع هذه القضية بأقصى درجات الجدية.

وأتطلع إلى ردكم وإبلاغي بالقرار الذي سيتم اتخاذه بشأن هذه المسألة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.