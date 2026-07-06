"ستبقى ولن تنسى" النصر يعلن رحيل بروزوفيتش

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 19:25

كتب : FilGoal

كنو - بروزوفيتش - النصر - الهلال

أعلن نادي النصر السعودي رحيل لاعبه مارسيلو بروزوفيتش عن الفريق.

وانتهى تعاقد صاحب الـ 33 عاما مع النصر بنهاية الموسم المنقضي.

وأعلن النصر عن رحيل اللاعب بمقطع فيديو تحت عنوان "ستبقى ولن تنسى".

أخبار متعلقة:
تأكد غياب بروزوفيتش في جولة حسم لقب الدوري السعودي ثلاثي النصر يعود في جولة حسم الدوري السعودي.. وشكوك حول مشاركة بروزوفيتش بروزوفيتش على أعتاب الغياب عن جولة حسم الدوري السعودي شكوك حول مشاركة بروزوفيتش مع النصر أمام الخلود

وانضم بروزوفيتش للنصر في 2023 قادما من إنتر.

وشارك بروزوفيتش في 124 مباراة بقميص النصر وسجل 8 أهداف وصنع 23.

وخلال الموسم الماضي شارك لاعب الوسط الكرواتي في 40 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة 5.

وأسهم بروزوفيتش في تتويج النصر بلقب الدوري السعودي خلال الموسم الماضي بعد غياب 8 سنوات.

النصر الدوري السعودي مارسيلو بروزوفيتش
نرشح لكم
برونو لاج يتولى تدريب الدرعية السعودي كأس العالم - مفاوضات منتخب السعودية مع جيسوس تتوقف جوزيه جوميز: فضلت تدريب الخليج السعودي على عروض أخرى بوستيكوجلو مدربا جديدا لـ النصر السعودي تمهيدا لضم تريزيجيه؟.. الرياض السعودي: حصلنا على موافقة للتعاقد مع لاعب أجنبي كأس العالم - الرياضية: سالم الدوسري يرفض الاعتزال الدولي ارتباك بين أندية الدوري السعودي بسبب تعليق الموافقات على ضم الأجانب الجدد الرياضية: النصر يمدد تعاقده جناحه
أخر الأخبار
عكس أمنية الدون 20 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر حسام حسن: سنفرض شخصيتنا على الأرجنتين.. وأستكمل حاليا طموحاتي كلاعب ساعة | في المونديال
كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين ساعة | في المونديال
كأس العالم – محمد علاء: أشكر السيسي على دعمه لمنتخب مصر ساعة | منتخب مصر
انتهت كأس العالم - إسبانيا (1)-(0) البرتغال.. خروج رونالدو 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - زيكو: أحترم ميسي ولكننا لن واجه لاعب واحد 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم - كريم حافظ يكشف موقفه من مواجهة الأرجنتين 3 ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم – لامين يامال يقود إسبانيا أمام البرتغال 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني