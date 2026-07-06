"ستبقى ولن تنسى" النصر يعلن رحيل بروزوفيتش
الإثنين، 06 يوليه 2026 - 19:25
كتب : FilGoal
أعلن نادي النصر السعودي رحيل لاعبه مارسيلو بروزوفيتش عن الفريق.
مارسيلو بروزوفيتش
النادي : النصر
وانتهى تعاقد صاحب الـ 33 عاما مع النصر بنهاية الموسم المنقضي.
وأعلن النصر عن رحيل اللاعب بمقطع فيديو تحت عنوان "ستبقى ولن تنسى".
سنـواتٌ قضاها في #النصر .. ستبقى ولن تُنسى 💛
شكرًا بروزوفيتش 🙏 pic.twitter.com/klKpOo932p— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 6, 2026
وانضم بروزوفيتش للنصر في 2023 قادما من إنتر.
وشارك بروزوفيتش في 124 مباراة بقميص النصر وسجل 8 أهداف وصنع 23.
وخلال الموسم الماضي شارك لاعب الوسط الكرواتي في 40 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة 5.
وأسهم بروزوفيتش في تتويج النصر بلقب الدوري السعودي خلال الموسم الماضي بعد غياب 8 سنوات.
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