كأس العالم – فيفا يعلن عن كرة جديدة بداية من نصف النهائي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن كرة جديدة لمباريات نصف نهائي ونهائي كأس العالم.

وتقام بطولة كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك وتنتهي يوم 19 يوليو.

ويتبقى 4 مباريات على نهاية دور الـ16 لكأس العالم.

وكشف فيفا عن الكرة الجديدة والتي يطلق عليها اسم "تريوندا".

وتتكون ألوان الكرة من الأسود والابيض والذهبي.

ويقام نصف النهائي يومي 14 و15 يوليو الجاري، بينما يقام النهائي يوم 19 من الشهر ذاته.

أما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تقام يوم 18 يوليو.