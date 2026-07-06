كأس العالم - عبد المنعم يعود لتدريبات مصر استعدادا لمواجهة الأرجنتين

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 18:37

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - مران منتخب مصر

عاد محمد عبد المنعم لتدريبات منتخب مصر الجماعية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين غدا الثلاثاء على ملعب أتلانتا بدور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وكان عبد المنعم قد تعرض للإصابة خلال مواجهة مصر ضد إيران بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

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وغاب عبد المنعم عن مواجهة مصر ضد أستراليا في دور الـ 32.

وعاد عبد المنعم للمشاركة في التدريبات، واقترب من الجاهزية لخوض مباراة الأرجنتين بشكل طبيعي.

وكانت مصر قد فازت في دور الـ 32 على أستراليا بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما فازت الأرجنتين على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلعب الفائز من المباراة في ربع النهائي ضد الفائز من كولومبيا وسويسرا.

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