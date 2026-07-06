رومانو: أتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق نهائي مع سان جيرمان على ضم كانج إن لي
الإثنين، 06 يوليه 2026 - 18:15
كتب : FilGoal
توصل أتلتيكو مدريد لاتفاق مع باريس سان جيرمان على ضم لاعبه كانج إن لي وفقا للصحفي فابريزيو رومانو.
لي كانج إين
النادي : باريس سان جيرمان
وأشار رومانو إلى أن اللاعب توصل لاتفاق مع أتلتيكو على البنود الشخصية وسيوقع لمدة 5 مواسم.
الصفقة ستكلف أتلتيكو مدريد 4 مليون يورو لضم اللاعب الكوري الجنوبي.
التجربة ستكون الثالثة لكانج إن لي في الدوري الإسباني، إذ سبق له اللعب مع فالنسيا وريال مايوركا.
وانضم صاحب الـ 25 عاما لباريس سان جيرمان في 2023 قادما من مايوركا.
وشارك كانج في 124 بقميص باريس سان جيرمان وسجل 16 هدفا وصنع مثلهم.
وتوج الكوري الجنوبي مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس إنتر كونتينينتال مرة، وكأس فرنسا مرة.
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