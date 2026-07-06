فيليبي لويس يتولى تدريب موناكو

أعلن نادي موناكو يوم الاثنين تعيين البرازيلي فيليبي لويس كمدير فني للفريق.

ووقع المدرب البرازيلي على عقد مع موناكو يمتد حتى يونيو 2028.

وسيخلف فيليبي لويس، البلجيكي سيباستيان بوكونولي، الذي أنهى النادي ارتباطه به مطلع يونيو الماضي.

ويخوض لويس، البالغ من العمر 40 عامًا، أول تجربة تدريبية له في الملاعب الأوروبية.

وذلك بعدما أنهى مشواره مع فلامنجو البرازيلي في مارس الماضي إثر إقالته بسبب تراجع النتائج والخلافات مع إدارة النادي، رغم النجاحات الكبيرة التي حققها خلال فترة قيادته للفريق.

وخلال تجربته مع فلامنجو، قاد الفريق للتتويج بعدة ألقاب، أبرزها كأس البرازيل 2024، وكأس السوبر البرازيلي 2025، والدوري البرازيلي 2025، إضافة إلى لقب كوبا ليبرتادوريس 2025.

وحقق فيليبي لويس 62 انتصارًا مقابل 21 تعادلًا و16 هزيمة في جميع المسابقات.