كأس العالم - تعديل موعد مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة الأرجنتين

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 16:45

كتب : FilGoal

هيثم حسن - مران منتخب مصر

قرر المنتخب المصري تعديل موعد مرانه الأخير قبل مواجهة الأرجنتين، في كأس العالم.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني في تمام السابعة مساء الثلاثاء، بدور الـ 32 لكأس العالم.

وكان مقررًا أن يقام المران الأخير الساعة 11 صباح الإثنين (6 مساءً بتوقيت القاهرة).

أخبار متعلقة:
كأس العالم - استعدادا لـ مصر.. منتخب الأرجنتين يصل أتلانتا بعد تأخر رحلته لسوء الأحوال الجوية كأس العالم - إلغاء مران منتخب مصر في أتلانتا بسبب عاصفة رعدية كأس العالم - شرطة دالاس تكشف تفاصيل مبادرتها مع بعثة منتخب مصر

إلا أن اتحاد الكرة كشف عبر موقعه الرسمي، عن تعديل موعد المران ليقام يوم الإثنين، الساعة 1 ظهرًا بتوقيت أتلانتا (الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة).

كما سيجري 3 لاعبين حوارات في المنطقة المختلطة على هامش المران، الساعة 12:45 ظهرًا بتوقيت أتلانتا (7:45 بتوقيت القاهرة).

ويجري كريم حافظ، ومصطفى زيكو، ومحمد علاء، حوارات على هامش المران.

ومن المقرر أن يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيا قبل مواجهة الأرجنتين، الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت أتلانتا، 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت مصر قد فازت على أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما فازت الأرجنتين على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتشارك مصر في دور الـ 16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

منتخب مصر كأس العالم الأرجنتين
نرشح لكم
كأس العالم - "سنطعن في أهلية اللاعب للمشاركة".. بيان ناري من الاتحاد البلجيكي ضد فيفا كأس العالم - أثليتك: هندرسون يخضع لعملية جراحية كأس العالم - تقرير: ألفاريز الأقرب لقيادة هجوم الأرجنتين أمام مصر كأس العالم - أثليتك: تأجيل أول مباراة لريال مدريد في الدوري الإسباني كأس العالم - سكاي: الاتحاد الهولندي يتفاوض مع سلوت لخلافة كومان كأس العالم - موسيالا يخضع لعملية جراحية كأس العالم - "تجاوز الخط الأحمر".. يويفا ينتقد قرار رفع الإيقاف عن بالوجون متحف كأس العالم - حذاء ينقذ الكأس في الحرب
أخر الأخبار
فيليبي لويس يتولى تدريب موناكو 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - تعديل موعد مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة الأرجنتين 35 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - "سنطعن في أهلية اللاعب للمشاركة".. بيان ناري من الاتحاد البلجيكي ضد فيفا 40 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أثليتك: هندرسون يخضع لعملية جراحية 54 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - محمد إبراهيم يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى زد ساعة | ميركاتو
كأس العالم - راديو مونت كارلو: سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع نجم موناكو ساعة | ميركاتو
كأس العالم - تقرير: ألفاريز الأقرب لقيادة هجوم الأرجنتين أمام مصر ساعة | في المونديال
كأس العالم - أثليتك: تأجيل أول مباراة لريال مدريد في الدوري الإسباني 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني