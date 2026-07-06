كأس العالم - تعديل موعد مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة الأرجنتين

قرر المنتخب المصري تعديل موعد مرانه الأخير قبل مواجهة الأرجنتين، في كأس العالم.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني في تمام السابعة مساء الثلاثاء، بدور الـ 32 لكأس العالم.

وكان مقررًا أن يقام المران الأخير الساعة 11 صباح الإثنين (6 مساءً بتوقيت القاهرة).

إلا أن اتحاد الكرة كشف عبر موقعه الرسمي، عن تعديل موعد المران ليقام يوم الإثنين، الساعة 1 ظهرًا بتوقيت أتلانتا (الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة).

كما سيجري 3 لاعبين حوارات في المنطقة المختلطة على هامش المران، الساعة 12:45 ظهرًا بتوقيت أتلانتا (7:45 بتوقيت القاهرة).

ويجري كريم حافظ، ومصطفى زيكو، ومحمد علاء، حوارات على هامش المران.

ومن المقرر أن يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيا قبل مواجهة الأرجنتين، الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت أتلانتا، 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت مصر قد فازت على أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما فازت الأرجنتين على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتشارك مصر في دور الـ 16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.