كأس العالم - "سنطعن في أهلية اللاعب للمشاركة".. بيان ناري من الاتحاد البلجيكي ضد فيفا

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 16:40

كتب : FilGoal

فولارين بالوجون - أمريكا ضد السنغال

أصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بيانا لتوضيح مستجدات رفع الإيقاف عن اللاعب فولارين بالوجون مهاجم المنتخب الأمريكي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأمريكي أمام نظيره البلجيكي في تمام الساعة الثالثة فجر الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس العالم.

وكشف الاتحاد البلجيكي عن تفاصيل تقدمه للاستئناف ضد رفع الإيقاف عن اللاعب: "بعد أن علم، من خلال التقارير الإعلامية، بقرار فيفا رفع الإيقاف التلقائي عن اللاعب بالوجون، وجّه الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم خطابًا إلى الفيفا طالب فيه بالحصول على نسخة من القرار، وشرح للإجراءات التي تم اتباعها، كما أوضح موقفه بشأن اللوائح المعمول بها."

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وأضاف بيان الاتحاد البلجيكي "جاء رد فيفا الوحيد في صورة خطاب إلى الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم يفيد بأنه يعتبر هذه المراسلة بمثابة استئناف، وأنه تم تعيين قاضٍ للنظر فيه، وأن أمام الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم بضع ساعات فقط لاستكمال ذلك الاستئناف. ولم يقدم فيفا أي معلومات على الإطلاق."

وتابع "تنص لوائح فيفا نفسها على أنه، حتى يكون الاستئناف مقبولًا من الناحية الشكلية، يجب أولًا إبلاغ المستأنِف بالقرار المسبب. وبينما كان الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم يسعى فقط للحصول على تفسيرات مشروعة، قام الفيفا بنفسه بإنشاء استئناف، ثم حرص فورًا على أن يُقضى بعدم قبوله."

وأردف "وقد حدث كل ذلك في الوقت الذي كان فيه الفيفا يرفض، في الوقت ذاته، الرد على الطلبات المشروعة التي تقدم بها الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم."

وأكمل "وعلاوة على ذلك، وخلال اجتماع تنسيق المباراة، تعمد الفيفا حذف الجزء المتعلق بالإيقاف التلقائي للاعبين من العرض التقديمي. مع العلم أن هذا الموضوع كان جزءًا من جميع تلك الاجتماعات التي سبقت كل واحدة من المباريات الأربع السابقة. وقد استفسر الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم من الفيفا، شفهيًا وكتابيًا، عن أسباب هذا التغيير، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد مرة أخرى."

وأوضح بيان الاتحاد البلجيكي "للتوضيح، وحتى هذه اللحظة، لم يتلقَّ الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم أي قرار أو أي تفسير من الفيفا بشأن هذه المسألة. ولذلك، لا يجد أمامه أي بديل سوى الطعن في أهلية اللاعب للمشاركة في المباراة المقبلة."

وأتم البيان "بغض النظر عن النتيجة الرياضية لهذه المباراة، فإن الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم يشعر بقلق بالغ إزاء مجريات الأحداث، وسيواصل النضال خلال الساعات والأيام والأشهر المقبلة دفاعًا عن المبادئ الأساسية للأخلاقيات، والمنافسة العادلة، ومصالح كرة القدم ككل."

وكان الاتحاد البلجيكي أصدر بيانا أمس، استنكر فيه استناد فيفا في قراره برفع الإيقاف على المادة 27 من قانون الانضباط.

وأشار إلى أن هذه المادة، تنص على أن لجنة الانضباط التابعة لفيفا يجوز لها تعليق تنفيذ عقوبة انضباطية سبق فرضها.

واستدرك "إلا أن المادة (66.4) من قانون الانضباط ذاته تنص بوضوح على أن البطاقة الحمراء (الطرد) تؤدي تلقائيًا إلى إيقاف اللاعب عن المباراة التالية لفريقه، وهو ما جرى تطبيقه في جميع حالات البطاقات الحمراء السابقة التي أُشهرت خلال كأس العالم الحالية."

ويرى الاتحاد البلجيكي أن هذا القرار يتعارض بشكل مباشر مع أحكام لوائح بطولة كأس العالم، والتي تنص في المادة 10.5 على

"إذا تم طرد لاعب أو أحد أفراد الجهاز الإداري للفريق نتيجة بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة (الإنذار الثاني)، فإنه يُوقف تلقائيًا عن المباراة التالية لفريقه. بالإضافة إلى ذلك، يجوز فرض عقوبات إضافية."

كما أوضح الاتحاد البلجيكي أن تلك القاعدة نفسها يتم التأكيد عليها في كل اجتماع لتنسيق مباريات كأس العالم، قبل كل مباراة، كما أنها مدرجة في جميع العروض التقديمية بورشة عمل كأس العالم التي ينظمها فيفا.

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