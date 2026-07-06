كأس العالم - أثليتك: هندرسون يخضع لعملية جراحية

أفادت شبكة ذا أثليتك بأن جوردن هندرسون لاعب وسط إنجلترا سيخضع لعملية جراحية.

وذلك بعد الإصابة الغريبة التي تعرض لها خلال احتفالات منتخب إنجلترا عقب مواجهة المكسيك.

وحسم منتخب إنجلترا تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم بعد التغلب على المكسيك في مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف، رغم تسلح المكسيك بأفضلية الأرض والجمهور.

وتغلب منتخب إنجلترا على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت طرد وركلتي جزاء.

وأوضح توماس توخيل مدرب إنجلترا لـ بي بي سي "هندرسون أصيب في معصمه ويبدون أن الإصابة خطيرة للغاية".

بينما صرح دان بيرن "هندرسون أصيب أثناء قفزة فوق لوحة الإعلانات خلال احتفالات المنتخب، وخطورة الإصابة غير واضحة بالنسبة لي".

بينما قال جود بيلينجهام "يعاني هندرسون من بعض المشاكل، لكن فريقنا الطبي يسيطر على الوضع، ومن الأفضل عدم الخوض في التفاصيل لأننا لا نعرف الكثير عن حالته".

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم، بعد أن أقصى الأخير، منتخب البرازيل.

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