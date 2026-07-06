خبر في الجول - محمد إبراهيم يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى زد

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 16:02

كتب : عمرو نبيل

محمد إبراهيم - البنك الأهلي

اجتاز محمد إبراهيم صانع ألعاب البنك الأهلي السابق، الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى نادي زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

محمد إبراهيم

النادي : البنك الأهلي

زد

وانتهى عقد إبراهيم مع نادي البنك الأهلي بنهاية الموسم المنقضي.

وعلم FilGoal.com أن محمد إبراهيم وقع على عقود الانضمام لنادي زد.

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وبدأ إبراهيم مسيرته مع ناشئي الزمالك، وخاض تجربة احترافية مع نادي ماريتيمو البرتغالي.

كما لعب لأندية مصر المقاصة، وسيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي.

وخاض محمد إبراهيم الموسم الماضي 30 مباراة في كافة البطولات، صنع خلالهم هدفا وحيدا.

وتقدم أبو قير للأسمدة، بعرض لضم محمد إبراهيم إلا أن اللاعب رحب بالانضمام إلى زد.

ومن المنتظر أن يقيم زد معسكره الخارجي في تركيا خلال الأسبوع الأخير من يوليو المقبل، ضمن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد.

ويتولى محمد شوقي تدريب فريق زد من الموسم الماضي.

وأتم زد اتفاقه مع الصفقات التالية لدعم الفريق في الموسم الجديد: الفرنسي مروان حجيج قادما من ويل السويسري، وكريم الديب لاعب الاتحاد السكندري، وياسين الملاح من فاركو،

وأنهى زد الموسم الماضي في المركز الثاني بمجموعة الهبوط برصيد 49 نقطة.

فيما حل البنك الأهلي في المركز الثالث بمجموعة الهبوط برصيد 48 نقطة.

محمد إبراهيم البنك الأهلي زد
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