كأس العالم - راديو مونت كارلو: سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع نجم موناكو

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 15:35

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن نادي باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع ماجنيس أكليوش نجم موناكو من أجل ضمه هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن سان جيرمان بدأ المفاوضات مع موناكو من أجل حسم تفاصيل الصفقة وإتمام الاتفاق النهائي.

في حالة إتمام الصفقة بنجاح، سيوقع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على عقد يمتد لمدة 5 سنوات، حسب التقرير.

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ومن المنتظر أن تتواصل المحادثات خلال الفترة المقبلة للوصول إلى صيغة نهائية بشأن انتقال اللاعب.

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وكان من المتوقع أن يرحل أكليوش الصيف الماضي، لكن السعر الذي حدده نادي الإمارة كان مرتفعًا للغاية. ومع ذلك، لن يقف موناكو في طريقه هذا الصيف.

ويتواجد أكليوش مع منتخب فرنسا حاليًا في كأس العالم.

ويستعد مع منتخب بلاده لملاقاة المغرب في ربع نهائي كأس العالم يوم الخميس.

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باريس سان جيرمان موناكو ماجنيس أكليوش
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