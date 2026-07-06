كأس العالم - تقرير: ألفاريز الأقرب لقيادة هجوم الأرجنتين أمام مصر

كشفت صحيفة أوليه الأرجنتينية، عن اقتراب جوليان ألفاريز من قيادة هجوم الأرجنتين أمام مصر.

وتقام مباراة الأرجنتين ومصر في تمام السابعة مساء يوم الثلاثاء، على ملعب أتلانتا، في دور الـ 16 بكأس العالم.

وأشارت صحيفة أوليه إلى أن ألفاريز هو الأقرب لقيادة الهجوم بجانب ليونيل ميسي أمام مصر، بدلا من لاوتارو مارتينيز.

وتحدثت الصحيفة عن مميزات ألفاريز في الضغط وزعزعة استقرار دفاع المنتخب المصري.

وقارنت الصحيفة بين أرقام مارتينيز وألفاريز الدفاعية، والتي أظهرت تفوقا لألفاريز.

وبدأ مارتينيز كافة المباريات أساسيا، حيث لعب 55 دقيقة أمام الجزائر، و65 دقيقة أمام النمسا، و60 دقيقة أمام الأردن.

كما خاض قائد إنتر، 63 دقيقة أمام كاب فيردي.

فيما لعب ألفاريز مباراة الأردن فقط أساسيا، حتى تم استبداله في الدقيقة 82.

فيما خاض 35 دقيقة أمام الجزائر، و26 دقيقة أمام النمسا، و57 دقيقة أمام كاب فيردي "محتسبا ضمنهم الوقت الإضافي."

وأظهرت الأرقام تفوق ألفاريز في الضغط، وجاءت أرقامهما كالتالي:

لاوتارو مارتينيز 76 محاولة ضغط في 335 دقيقة.. بمعدل (20.4 محاولة ضغط كل 90 دقيقة)

جوليان ألفاريز 40 محاولة ضغط في 126 دقيقة فقط.. بمعدل (28.6 محاولة ضغط كل 90 دقيقة)

واستبعد ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين فكرة الدفع بالثنائي إلى جانب ميسي، وذلك عقب الفوز أمام الرأس الأخضر "لا أحب الحديث عن الرقم 9، فأنا أحترم كليهما."

وحل ألفاريز بدلا من لاوتارو مارتينيز في مباريات الجزائر، والنمسا، وكاب فيردي.

فيما اشتركا سويا في مباراة الأردن، والتي شهدت تبديلات كثيرة في صفوف التانجو بعد ضمان صدارة المجموعة عقب أول جولتين.

وتصدر المنتخب الأرجنتيني مجموعته بالفوز أمام الجزائر 3-0، وأمام النمسا 2-0، ثم 3-1 أمام الأردن.

فيما أطاحت بكاب فيردي من دور الـ 32 بنتيجة 3-2 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.