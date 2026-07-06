كأس العالم - أثليتك: تأجيل أول مباراة لريال مدريد في الدوري الإسباني

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 15:06

كتب : FilGoal

قميص ريال مدريد 2027

سيتم تأجيل مباراة ريال مدريد الافتتاحية في الدوري الإسباني موسم 2026-2027 بسبب كأس العالم 2026.

وأوضحت شبكة ذا أثليتك أنه سيتم تأجيل أول مباراة لريال مدريد في موسم الدوري الإسباني، بسبب مشاركة عدد من لاعبي الفريق مع منتخباتهم الوطنية في المراحل المتقدمة من كأس العالم.

كما من المتوقع أن تُقام مباريات أخرى من الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني في موعد متأخر بنحو 10 أيام عن الجدول الأصلي، نتيجة نفس الظروف المرتبطة بالبطولة العالمية.

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ويأتي هذا القرار في ظل ازدحام أجندة المباريات وتأثير المونديال على جاهزية اللاعبين وعودة الفرق إلى المنافسات المحلية.

وكان من المفترض أن يلعب ريال مدريد ضد ريال سوسيداد ضمن الجولة الأولى يوم 14 أو 15 أو 16 أغسطس المقبل.

وستكون النسخة المقبلة من الدوري الإسباني هي رقم 96 بتاريخ البطولة.

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وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم وجاء ريال مدريد في المركز الثاني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الفرق التي فازت بأكبر عدد من المرات بالدوري الإسباني برصيد 36 مرة.

ويأتي برشلونة خلفه برصيد 29 لقبا.

ريال مدريد الدوري الإسباني
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