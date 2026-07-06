سلة - الزمالك يعلن اسم مدربه الجديد

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 14:23

كتب : FilGoal

الزمالك كرة سلة

أعلن نادي الزمالك يوم الاثنين تعيين محمد سليم "سولي" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة السلة.

وتولى سولي قيادة الفريق خلال موسم 2026/2027، خلفًا للمدير الفني السابق وائل بدر.

ويُعد "سولي" من أبرز المدربين الصاعدين في كرة السلة المصرية، بعدما حقق سلسلة من النجاحات خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.

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وبدأ مسيرته مع فريق المصرية للاتصالات مدربًا مساعدًا، حيث ساهم في تحقيق المركز الرابع ببطولة الدوري، بالإضافة إلى الوصول إلى المركز الثالث في بطولة كأس مصر مرتين.

وعلى مستوى القيادة الفنية، قاد المصرية للاتصالات للتتويج ببطولة منطقة القاهرة مرتين، كما أنهى الدوري في المركز الثالث، ووصل إلى نهائي كأس مصر في الموسم الماضي، ليحصد المركز الثاني بعد مواجهة الزمالك، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي، في واحدة من أبرز محطات الفريق.

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كما يمتلك محمد سليم خبرات دولية مميزة، بعدما عمل مدربًا مساعدًا بمنتخب مصر، وشارك مع المنتخب في بطولتي إفريقيا (أفروباسكت) وكأس العالم.

كما تُوج بالبطولة العربية مع المنتخب في منصب المدرب العام، إلى جانب العديد من المشاركات والنجاحات على المستوى الدولي.

ويتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص الشكر والتقدير إلى عادل حامد، رئيس نادي المصرية للاتصالات، على تعاونه من أجل نجاح المفاوضات مع سولي، وعدم وقوفه أمام طموح مدربه.

الزمالك سلة سولي محمد سليم "سولي"
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