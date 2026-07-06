برونو لاج يتولى تدريب الدرعية السعودي
الإثنين، 06 يوليه 2026 - 13:59
كتب : FilGoal
أعلن نادي الدرعية السعودي يوم الاثنين تعيين البرتغالي برونو لاج كمدير فني للفريق.
الدرعية الصاعد حديثا للدوري السعودي الممتاز تعاقد مع المدرب كان قريبا من تدريب الأهلي في 2025.
لكن عدم الاتفاق على الأمور المادية بين النادي الأحمر والمدرب أبعده عن تدريبه.
وسبق للاج قيادة بنفيكا في فترتين، وكانت آخر محطاته التدريبية مع النادي البرتغالي.
كما تولّى تدريب ولفر هامبتون من قبل.
وأقيل لاج من تدريب بنفيكا قبل أن يتولى جوزيه مورينيو المهمة بدلا منه.
وسبق وأن تولى برونو لاج قيادة فرق بنفيكا وولفرهامبتون وبوتافوجو قبل أن يتولى بنفيكا مجددا خلال الفترة من سبتمبر 2024 ولمدة موسم.
ولعب بنفيكا تحت قيادة برونو لاج في الولاية الأخيرة 66 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 46 منهم وخسر 11 بينما تعادل في 9 لقاءات.
نرشح لكم
كأس العالم - مفاوضات منتخب السعودية مع جيسوس تتوقف جوزيه جوميز: فضلت تدريب الخليج السعودي على عروض أخرى بوستيكوجلو مدربا جديدا لـ النصر السعودي تمهيدا لضم تريزيجيه؟.. الرياض السعودي: حصلنا على موافقة للتعاقد مع لاعب أجنبي كأس العالم - الرياضية: سالم الدوسري يرفض الاعتزال الدولي ارتباك بين أندية الدوري السعودي بسبب تعليق الموافقات على ضم الأجانب الجدد الرياضية: النصر يمدد تعاقده جناحه لا زيادة لعدد الأجانب في الدوري السعودي
أخر الأخبار
توتنام يعلن ضم تونالي 55 دقيقة | ميركاتو