برونو لاج يتولى تدريب الدرعية السعودي

أعلن نادي الدرعية السعودي يوم الاثنين تعيين البرتغالي برونو لاج كمدير فني للفريق.

الدرعية الصاعد حديثا للدوري السعودي الممتاز تعاقد مع المدرب كان قريبا من تدريب الأهلي في 2025.

لكن عدم الاتفاق على الأمور المادية بين النادي الأحمر والمدرب أبعده عن تدريبه.

وسبق للاج قيادة بنفيكا في فترتين، وكانت آخر محطاته التدريبية مع النادي البرتغالي.

كما تولّى تدريب ولفر هامبتون من قبل.

وأقيل لاج من تدريب بنفيكا قبل أن يتولى جوزيه مورينيو المهمة بدلا منه.

وسبق وأن تولى برونو لاج قيادة فرق بنفيكا وولفرهامبتون وبوتافوجو قبل أن يتولى بنفيكا مجددا خلال الفترة من سبتمبر 2024 ولمدة موسم.

ولعب بنفيكا تحت قيادة برونو لاج في الولاية الأخيرة 66 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 46 منهم وخسر 11 بينما تعادل في 9 لقاءات.