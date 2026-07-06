كأس العالم - سكاي: الاتحاد الهولندي يتفاوض مع سلوت لخلافة كومان

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 13:52

كتب : FilGoal

أرني سلوت مدرب ليفربول

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم بدء محادثات مع أرني سلوت مدرب ليفربول السابق بشأن تولي منصب المدير الفني لمنتخب هولندا.

وذلك عقب توديع منتخب بلاده لكأس العالم من دور الـ32 واستقالة رونالد كومان من تدريب البرتقالي.

وأوضح التقرير أن أرني سلوت يُعد أحد المرشحين لتولي منصب المدير الفني الجديد لمنتخب هولندا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - موسيالا يخضع لعملية جراحية متحف كأس العالم - حذاء ينقذ الكأس في الحرب كأس العالم - استعدادا لـ مصر.. منتخب الأرجنتين يصل أتلانتا بعد تأخر رحلته لسوء الأحوال الجوية كأس العالم - دي يونج: الانتظار 4 سنوات للمونديال المقبل يبدو وكأنه دهر

كما تتم دراسة أسماء أخرى ضمن قائمة المرشحين، إلا أن سلوت يظل ضمن الخيارات المطروحة بشكل جدي، وفقا للتقرير.

وأفاد التقرير بأن المحادثات الأولية بين الأطراف المعنية جرت بالفعل.

وتقدم رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا باستقالته من تدريب البرتقالي بعد الخروج من كأس العالم.

وأعلن رونالد كومان عبر حسابه الشخصي على إنستجرام رحيله عن تدريب منتخب هولندا.

وذلك بعد وداع كأس العالم أمام المغرب.

وجاءت رسالة كومان كالآتي:

اتخذت الليلة الماضية قرار إنهاء فترتي مديرًا فنيًا لمنتخب هولندا.

عندما أنظر إلى مسيرتي، أشعر قبل كل شيء بالفخر والامتنان. لقد حظيت بشرف العمل مع فيتيس، وأياكس، وبنفيكا، وآيندهوفن، وفالنسيا، وألكمار، وفينورد، وساوثهامبتون، وإيفرتون، وبرشلونة، وبالطبع في فترتين مع منتخب هولندا. أندية وأشخاص أسهموا في تشكيل شخصيتي ومنحوني ذكريات سأعتز بها طوال حياتي.

ولهذا السبب تحديدًا يؤلمني أن تنتهي فترتي مع المنتخب بهذه الطريقة. لقد حلمنا جميعًا بكأس عالم نصنع فيها التاريخ، لكن ذلك لم يتحقق. ولا أحد يشعر بخيبة أمل أكبر مني. فبوصفي المدير الفني، فإنني أتحمل هذه المسؤولية. لقد شعرت بها دائمًا، وسأظل أشعر بها دائمًا.

كما جعلتني السنوات الأخيرة أدرك مجددًا أن هناك أمورًا أهم من كرة القدم. فقد كانت كرة القدم حياتي، لكن الصحة لا تُقدّر بثمن. عندما يخوض شخص تحبه من أعماق قلبك معركة قاسية، تتغير نظرتك إلى الحياة. زوجتي بارتينا، رغم معاناتها مع المرض، كانت تدعمني وتشجعني كل يوم على مواصلة عملي مديرًا فنيًا للمنتخب. وهذا يعكس قوة استثنائية. وأنا ممتن لها أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر عنه.

أود أن أشكر جميع اللاعبين الذين عملت معهم. إن التزامكم، وشخصيتكم، وثقتكم بي كانت مصدرًا لتحفيزي كل يوم. كما أتوجه بالشكر إلى جهازي الفني، والاتحاد الهولندي لكرة القدم، وجميع العاملين خلف الكواليس، والأندية التي تشرفت بالعمل فيها. لكن الشكر الأكبر يذهب إلى الجماهير، على دعمكم، خاصة في الأوقات الصعبة. لقد كان شرفًا عظيمًا أن أمثل هولندا مديرًا فنيًا للمنتخب.

أغادر وأنا أحمل مشاعر متباينة. بالطبع كنت أتمنى أن أختتم فترتي مع المنتخب بإحراز لقب كأس العالم، لكن هذا الحلم لم يتحقق. ومع ذلك، يبقى الشعور الغالب هو الفخر. الفخر بكل ما منحته لي كرة القدم، وبكل الأشخاص الذين التقيت بهم، وبأنني تمكنت من تحويل أعظم شغف في حياتي إلى مهنة.

شكرًا لكم على كل هذه السنوات المليئة بالثقة، والنقد، والدعم، وخيبات الأمل، والنجاحات، وكل ما رافق هذه الرحلة.

وخسر منتخب هولندا أمام المغرب بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة في دور الـ32 بالتعادل 1-1.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

هولندا أرني سلوت رونالد كومان
نرشح لكم
كأس العالم - تعديل موعد مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة الأرجنتين كأس العالم - "سنطعن في أهلية اللاعب للمشاركة".. بيان ناري من الاتحاد البلجيكي ضد فيفا كأس العالم - أثليتك: هندرسون يخضع لعملية جراحية كأس العالم - تقرير: ألفاريز الأقرب لقيادة هجوم الأرجنتين أمام مصر كأس العالم - أثليتك: تأجيل أول مباراة لريال مدريد في الدوري الإسباني كأس العالم - موسيالا يخضع لعملية جراحية كأس العالم - "تجاوز الخط الأحمر".. يويفا ينتقد قرار رفع الإيقاف عن بالوجون متحف كأس العالم - حذاء ينقذ الكأس في الحرب
أخر الأخبار
فيليبي لويس يتولى تدريب موناكو 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - تعديل موعد مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة الأرجنتين 35 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - "سنطعن في أهلية اللاعب للمشاركة".. بيان ناري من الاتحاد البلجيكي ضد فيفا 40 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أثليتك: هندرسون يخضع لعملية جراحية 54 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - محمد إبراهيم يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى زد ساعة | ميركاتو
كأس العالم - راديو مونت كارلو: سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع نجم موناكو ساعة | ميركاتو
كأس العالم - تقرير: ألفاريز الأقرب لقيادة هجوم الأرجنتين أمام مصر ساعة | في المونديال
كأس العالم - أثليتك: تأجيل أول مباراة لريال مدريد في الدوري الإسباني 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني