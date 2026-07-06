كأس العالم - موسيالا يخضع لعملية جراحية

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 13:42

كتب : FilGoal

ألمانيا - باراجواي - جمال موسيالا

أعلن نادي بايرن ميونيخ خضوع نجمه الشاب جمال موسيالا لعملية جراحية.

وأوضح بايرن أن العملية الجراحية بسيطة ومخطط لها مسبقًا بعد عودته من كأس العالم.

وذلك ضمن الإجراءات الطبية المعتادة عقب إصابته الخطيرة في الصيف الماضي.

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وكان هذا الإجراء محددًا منذ فترة ليتم بعد انتهاء البطولة، بهدف استكمال مرحلة التعافي بشكل منظم ومدروس، حسب موقع النادي.

وتسمح هذه العملية للاعب بإكمال فترة الإعداد للموسم الجديد وفق خطة واضحة، بما يضمن جاهزيته لبداية الموسم في الوقت المحدد.

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ويأتي ذلك بعد موسم صعب عانى خلاله لاعب بايرن ميونيخ من إصابة قوية بكسر في الساق وخلع في الكاحل خلال كأس العالم للأندية، أبعدته عن الملاعب لما يقارب 7 أشهر، قبل أن يعود تدريجيًا للمشاركة منذ يناير الماضي تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني.

وشارك موسيالا مع ألمانيا في كأس العالم، لكنه لم يظهر بالمستوى المأمول.

وودع المانشافت المسابقة من دور الـ32 على يد باراجواي.

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بايرن ميونيخ جمال موسيالا
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