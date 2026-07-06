خبر في الجول - القناة يتمم اتفاقه مع زياد طارق ظهير أيسر زد

أتم نادي القناة اتفاقه مع زياد طارق لاعب زد اف سي، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

زياد طارق النادي : زد القناة

وعلم FilGoal.com أن زياد طارق سينضم إلى صفوف القناة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويلعب زياد طارق في مركز الظهير الأيسر.

وانضم زياد إلى زد في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2026 قادما من بلدية المحلة.

ويمتد تعاقد زياد طارق صاحب الـ 25 عاما، مع زد لمدة 3 مواسم.

وبدأ زياد طارق مسيرته في نادي بلدية المحلة، قبل الانتقال إلى نادي جي، ومنه إلى بلدية المحلة، قبل الانتقال إلى زد.

ولعب زياد طارق الموسم الماضي 17 مباراة في كافة البطولات، لم يسجل ولم يصنع.

وصعد نادي القناة إلى الدوري الممتاز بعد تصدره لدوري المحترفين.

وحسم القناة تأهله قبل 6 جولات على نهاية الموسم.

ويعود القناة ممثل مدينة الإسماعيلية إلى الدوري لأول مرة منذ موسم 2013-14.

وسيكون الموسم المقبل هو الـ 29 في تاريخ النادي بالدوري الممتاز ويعد موسم 1955-56 الأفضل في تاريخه باحتلال المركز الثالث.

وسبق أن حقق الفريق من قبل لقب كأس مصر 1964 وأيضا كأس الاتحاد المصري عام 2000.