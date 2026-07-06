توتنام يعلن ضم تونالي

أعلن نادي توتنام هوتسبير الإنجليزي، ضم الإيطالي ساندرو تونالي قادما من نيوكاسل يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ساندرو تونالي النادي : نيوكاسل يونايتد توتنام هوتسبر

ولم يكشف نادي توتنام عن تفاصيل التعاقد مع تونالي.

ورهن نادي توتنام في إعلانه الرسمي عبر موقعه، إتمام عملية انضمام تونالي بحصوله على تصريح العمل.

وقال نجم الوسط الإيطالي بعد انضمامه لـ توتنام: ""سعيد للغاية لوجودي هنا.. عندما وصلت إلى النادي شعرت بشعور رائع."

وأضاف تونالي عبر موقع توتنام الرسمي "تحدث الناس عن 4 أو 5 أندية، ولكن لم يكن هناك سوى ناد واحد."

وأكمل صاحب الـ 26 عاما "تحدثت مع المدرب لما يقارب الساعتين عن النادي والجماهير والملعب، الأمر كان أشبه بالسحر، فقد شعرت فورا أن عليّ الانضمام إلى توتنام."

وأتم "لعبت ضد توتنام مرات عديدة، ووجدت دائما أجواء رائعة بفضل الجماهير."

فيما صرح مواطنه روبرتو دي زيربي مدرب توتنام "ساندرو لاعب مميز وصفقة رائعة لنادينا".

وتابع "لقد تابعته لفترة طويلة، منذ أن تدرّج في فرق الشباب بنادي مدينتي بريشيا، وأنا سعيد للغاية بالعمل معه الآن. نظراً لمؤهلاته، وأنا أعلم أن جماهيرنا ستُعجب بما سيُضيفه للفريق."

وبدأ تونالي مسيرته مع ناديي لومبارديا أونو وبياتشينزا قبل انضمامه إلى بريشيا عام 2012.

ويعد بريشيا هو النادي الأم لمدرب توتنام الحالي دي زيربي.

وخاض تونالي أول مباراة في مسيرته الاحترافية مع الفريق الأول في دوري الدرجة الثانية الإيطالي في أغسطس 2017.

وحصل تونالي وقتها على جائزة أفضل لاعب في الدوري.

ولعب دورا محوريا في صعود بريشيا إلى الدوري الإيطالي في موسم 2018 - 2019.، وتوج بجائزة أفضل لاعب للسنة الثانية على التوالي.

وانتقل تونالي إلى نادي ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وشارك رفقة الفريق في الدوري الأوروبي والتأهل لدور الـ 16، لينضم بعدها بصفة دائمة.

ونجح نجم الوسط في قيادة ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي الـ 19 في تاريخ ميلان والأول منذ عام 2011، بعدما شارك في جميع مباريات الدوري باستثناء مباراتين.

وانضم تونالي إلى نيوكاسل في يوليو 2023، وشارك مع الفريق في 110 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 10 آخرين.