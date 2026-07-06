طارق مصطفى مدربا لـ الفيصلي الأردني.. ومساعدان مصريان

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 13:00

كتب : FilGoal

طارق مصطفى - أولمبيك آسفي

أعلن نادي الفيصلي الأردني، تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا للفريق.

وكشف الفيصلي عبر حسابه الرسمي، عن الجهاز المعاون لطارق مصطفى، بتواجد المساعدان المصرية أمير عبد العزيز، وعصام أحمد عبده.

كما يتواجد عامر شفيع حارس مرمى المنتخب الأردني السابق، مدربا للحراس.

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وجاء تشكيل الجهاز الفني على النحو التالي:

المدرب العام: أمير محمد عبد العزيز

مساعد المدرب: عصام أحمد عبده

مدرب حراس المرمى: عامر شفيع

مدرب اللياقة البدنية: إبراهيم المنفلوطي

محلل الأداء: إياد علوان

وتمنى النادي الأردني التوفيق للجهاز الفني لقيادة الفريق نحو موسم يليق بتاريخ وطموحات النادي.

وأنهى الفيصلي الأردني الموسم الماضي 2025 - 2026 في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام الحسين البطل للمرة الثالثة في تاريخه.

ويعد الفيصلي أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري الأردني بـ 35 مرة، وكأس الأردن 21 لقبا، والسوبر الأردني 17 لقبا.

كما توج الفيصلي بكأس الاتحاد الآسيوي مرتين، وكأس الكؤوس العربية مرة وحيدة.

وتولى طارق مصطفى صاحب الـ 55 عاما، خلال مسيرته أندية الدفاع الحسني الجديدي، وأولمبيك أسفي، وسريع وادي زم المغربيين، والفجيرة الإماراتي، والبنك الأهلي المصري، والأهلي بنغازي الليبي.

كما عمل مساعدا بالجهاز الفني لمنتخب مصر، رفقة حسام البدري.

طارق مصطفى الفيصلي الأردني
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