"تجاوز الخط الأحمر".. يويفا ينتقد قرار رفع الإيقاف عن بالوجون

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 12:52

كتب : FilGoal

فولارين بالوجون - أمريكا - البوسنة

انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرار الاتحاد الدولي "فيفا" برفع الإيقاف عن فولارين بالوجون لاعب المنتخب الأمريكي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأمريكي أمام نظيره البلجيكي في تمام الساعة الثالثة فجر الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس العالم.

وأصدر يويفا بيانا، أوضح فيه أن رفع الإيقاف عن بالوجون تجاوز الخط الأحمر، ويضر بالمنافسة.

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وجاء بيان يويفا على النحو التالي:

"إن قرار الأمس بتعليق تطبيق الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة لفترة تجريبية مدتها عام واحد بعد البطاقة الحمراء التي صدرت بحق اللاعب فولارين بالوجون قد تجاوز الخط الأحمر.

تعتمد كرة القدم، كغيرها من الرياضات، على القواعد التي تُشكل أساس المنافسة النزيهة والشفافة. قد تكون بعض القواعد قابلة للتأويل، ولكن ليس في هذه الحالة. فالإيقاف التلقائي لمباراة واحدة على الأقل بعد البطاقة الحمراء ليس خيارًا تقديريًا، ولا يتطلب قرارًا من جهة مختصة. إنه مبدأ راسخ في اللوائح، ولا يجوز استثناء أي بند منه، لا سيما في منتصف البطولة حيث سبق أن واجه العديد من اللاعبين الموقف نفسه وقضوا فترات إيقافهم بانتظام.

عندما لا يضمن القائمون على القواعد ثباتها، تصبح نزاهة اللعبة على المحك، وتتعرض مصداقية المنافسة للخطر. كما أن هذا القرار يُرسي سابقة في البطولة الجارية، حيث ستتطلب المواقف المماثلة معاملة متساوية، مما يضر بالمنافسة.

كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم لجمالها، ولأنها تحظى بثقة واسعة لتطبيق قوانين موحدة في جميع أنحاء العالم. ولا تُعتبر أي بطولة بمعزل عن غيرها، وإذا كانت البطولة المعنية هي كأس العالم، فإنها قادرة على إحداث تأثيرات إيجابية أو سلبية على اللعبة ككل.

نعرب عن استغرابنا الشديد إزاء هذا القرار غير المسبوق وغير المفهوم وغير المبرر."

ماذا حدث؟

تعرض بالوجون للطرد خلال لقاء البوسنة بسبب تدخل قوي على قدم طارق مهروموفيتش لاعب البوسنة ببطاقة حمراء مباشرة عقب مطالعة الحكم لتقنية الفيديو.

بالتالي كان منتظرا أن يغيب اللاعب عن مباراة بلجيكا في ثمن النهائي بسبب الإيقاف.

عقب اللقاء ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن مسؤول من فيفا أخبرهم أنه "لا يحق لأي منتخب تقديم استئناف للاعتراض على طرد لاعب في كأس العالم".

لكن قبل 24 ساعة من اللقاء أصدرت اللجنة التأديبية لفيفا قرار بتعليق إيقاف مهاجم أمريكا وهدافها برصيد 3 أهداف في كأس العالم 2026.

وأشار الصحفي بن جاكوبس أن البيت الأبيض أجرى اتصالا مباشرا مع فيفا ليطلب من إنفانتينو مراجعة البطاقة الحمراء.

ثم كتب دونالد ترامب رئيس أمريكا عبر حسابه على موقع تروث سوشيال: "شكرا فيفا على فعل الأمر الصحيح، وتصحيح ظلم كبير".

وقال مصدر من فيفا لجاكوبس، إن أي نفوذ من البيت الأبيض لا يمكن أن يؤثر على القرار، نظرا للصلاحيات التي تمنحها المادة 27 وكذلك لاستقلالية اللجنة التأديبية التي أصدرت القرار.

ويستعد منتخب أمريكا لمواجهة بلجيكا غدا الإنثين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

فيفا بلجيكا يويفا أمريكا
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