متحف كأس العالم - حذاء ينقذ الكأس في الحرب

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 11:42

كتب : FilGoal

أوتورينو باراسي

منذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم 1930 في باراجواي، لم يتوقف المونديال سوى في نسختين.

ولم يقم المونديال عامي 1942، و1946، بسبب الحرب العالمية الثانية.

وعاد كأس العالم من جديد في نسخة 1950 في البرازيل.

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وخلال الحرب، نجح أوتورينو باراسي، وهو مسؤول رياضي إيطالي بارز، في حماية كأس العالم من النهب.

وقام باراسي الذي كان يشعل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، بحماية كأس جول ريميه في حذائه تحت سريره طوال سنوات الحرب.

وشعل باراسي رئاسة الاتحاد الإيطالي خلال الفترة من 1946 حتى 1958.

كما ساهم ممثلا عن إيطاليا في تأسيس الاتحاد الأوروبي مطلع الخمسينات، وشارك في تنظيم كأس العالم 1934 في إيطاليا.

وكذلك قام بالإشراف على تجهيزات كأس العالم 1950 في البرازيل، وشغل منصب عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي حتى وفاته.

ويستعرض معكم FilGoal.com العديد من المقتنيات التاريخية لرحلة كأس العالم عبر متحف كأس العالم الافتراضي.

ويتكون متحف كأس العالم لـFilGoal.com من 6 غرف. الأولى لرحلة كأس العالم تاريخيا، والثانية لـ أساطير كأس العالم، والثالثة لـ لحظات سعيدة، ثم الرابعة لـ لحظات درامية، والخامسة لـ تاريخ العرب في كأس العالم، وغرفة أخيرة مخصصة للترفيه.

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كأس العالم أوتورينو باراسي
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