كأس العالم - استعدادا لـ مصر.. منتخب الأرجنتين يصل أتلانتا بعد تأخر رحلته لسوء الأحوال الجوية

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 11:40

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين ضد كاب فيردي

وصل منتخب الأرجنتين إلى مدينة أتلانتا بعد تأخير طفيف في رحلته القادمة من ميامي، نتيجة الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي ضربت المدينة المستضيفة لمواجهة مصر في دور الـ16 من كأس العالم.

ويصطدم المنتخب المصري بنظيره الأرجنتيني في السابعة من مساء الثلاثاء في ثمن نهائي كأس العالم.

وكان من المقرر أن تقلع بعثة المنتخب في موعدها، إلا أن الرحلة تأخرت لأكثر من 15 دقيقة بسبب الأحوال الجوية، قبل أن تتجه إلى أتلانتا، في رحلة استغرقت نحو ساعة و40 دقيقة، حسب شبكة TYC.

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وعقب الهبوط، توجه اللاعبون مباشرة إلى مقر الإقامة، الذي يبعد نحو نصف ساعة عن المطار، لتصل البعثة إلى الفندق قرابة منتصف الليل بتوقيت الأرجنتين.

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وقد يؤثر هذا التأخير على برنامج منتخب التانجو، إذ يدرس الجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني تعديل موعد الحصة التدريبية المقررة صباح الاثنين، بهدف منح اللاعبين مزيدًا من الراحة.

ولم يعلن المنتخب الأرجنتيني عن أي تغيير رسمي حتى الآن.

ومن المنتظر أن يعقد سكالوني مؤتمره الصحفي التقليدي قبل المباراة مساء الاثنين.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على كاب فيردي 3-2 في دور الـ32 بعد وصول المباراة للوقت الإضافي.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32 لكأس العالم، ليتأهل لأول مرة إلى دور الـ16 من البطولة.

وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

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