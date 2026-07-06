كأس العالم - دي يونج: الانتظار 4 سنوات للمونديال المقبل يبدو وكأنه دهر

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 11:28

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - إسماعيل صيباري - هولندا ضد المغرب

يشعر فرينكي دي يونج لاعب وسط هولندا بمرارة كبيرة بسبب توديع منتخب بلاده لكأس العالم من دور الـ32.

منتخب هولندا سقط أمام المغرب بركلات الترجيح قبل أيام.

وقال دي يونج عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "بعد مرور بضعة أيام على توديع كأس العالم، ما زالت المرارة في داخلي وشعور خيبة الأمل كما هما".

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وأضاف "يشرفني كثيرًا، كما أشعر بمسؤولية كبيرة، أن أمثل منتخب هولندا. وعندما لا ننجح في تلبية تطلعاتنا وتطلعات الجماهير، تصبح خيبة الأمل أكبر".

وتابع نجم برشلونة "قدمنا كل ما لدينا، لكن ذلك لم يكن كافيًا بكل وضوح".

وواصل "الانتظار 4 سنوات للحصول على فرصة جديدة لإهداء هولندا أول لقب في كأس العالم يبدو وكأنه دهر".

وأتم "لكننا سنستغل الفترة المقبلة للعودة أقوى معًا، حتى نتمكن في البطولات الكبرى المقبلة من تحقيق تطلعاتنا وتطلعات جماهيرنا".

وخسر منتخب هولندا أمام المغرب بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة في دور الـ32 بالتعادل 1-1.

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