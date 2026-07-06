كأس العالم - فيفا يفتح لـ بلجيكا باب الاستئناف ضد إيقاف بالوجون قبل ساعات من المباراة

كشفت شبكة ذا أثلتيك، عن مستجدات رفع الإيقاف عن فولارين بالوجون مهاجم المنتخب الأمريكي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأمريكي أمام نظيره البلجيكي في تمام الساعة الثالثة فجر الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس العالم.

وأوضحت ذا أثلتيك، أن الاتحاد البلجيكي قدم استئنافا ضد قرار تعليق عقوبة إيقاف بالوجون.

وطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الاتحادين البلجيكي والأمريكي تقديم مذكراتهما بحلول الخامسة صباح الإثنين (الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة).

وأشار ذا أثلتيك، إلى أن قرار فيفا أثار حفيظة المنتخب البلجيكي، نظرا لضيق الوقت قبل المباراة.

وحصل الاتحاد البلجيكي على فرصة الاستئناف ضد قرار رفع عقوبة بالوجون، قبل أقل من 24 ساعة من المباراة.

ماذا حدث؟

تعرض بالوجون للطرد خلال لقاء البوسنة بسبب تدخل قوي على قدم طارق مهروموفيتش لاعب البوسنة ببطاقة حمراء مباشرة عقب مطالعة الحكم لتقنية الفيديو.

بالتالي كان منتظرا أن يغيب اللاعب عن مباراة بلجيكا في ثمن النهائي بسبب الإيقاف.

عقب اللقاء ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن مسؤول من فيفا أخبرهم أنه "لا يحق لأي منتخب تقديم استئناف للاعتراض على طرد لاعب في كأس العالم".

لكن قبل 24 ساعة من اللقاء أصدرت اللجنة التأديبية لفيفا قرار بتعليق إيقاف مهاجم أمريكا وهدافها برصيد 3 أهداف في كأس العالم 2026.

وأشار الصحفي بن جاكوبس أن البيت الأبيض أجرى اتصالا مباشرا مع فيفا ليطلب من إنفانتينو مراجعة البطاقة الحمراء.

ثم كتب دونالد ترامب رئيس أمريكا عبر حسابه على موقع تروث سوشيال: "شكرا فيفا على فعل الأمر الصحيح، وتصحيح ظلم كبير".

وقال مصدر من فيفا لجاكوبس، إن أي نفوذ من البيت الأبيض لا يمكن أن يؤثر على القرار، نظرا للصلاحيات التي تمنحها المادة 27 وكذلك لاستقلالية اللجنة التأديبية التي أصدرت القرار.

ويستعد منتخب أمريكا لمواجهة بلجيكا غدا الإنثين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.