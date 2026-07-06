كأس العالم - إيدرسون يستكمل الكشف الطبي مع مانشستر يونايتد بإنجلترا

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 10:59

كتب : FilGoal

إيدرسون لاعب أتالانتا

يستعد البرازيلي إيدرسون لاعب وسط أتالانتا للخضوع للفحص الطبي الثاني مع مانشستر يونايتد تمهيدا لضمه هذا الصيف.

وودع إيدرسون كأس العالم مع منتخب البرازيل من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام النرويج 2-1.

وأوضح فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن اللاعب سيصل إنجلترا للخضوع لباقي الكشف الطبي.

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فقد خضع للكشف الطبي الأول في الولايات المتحدة، أثناء وجوده مع منتخب البرازيل.

وتُعد هذه الخطوة حاسمة قبل المضي قدمًا في إتمام الصفقة بقيمة 45 مليون يورو، بعدما اتفق يونايتد مع أتالانتا على الصفقة منذ أسابيع.

قبل أيام، ذكرت جريدة ذا صن أن نادي مانشستر يونايتد سيعلن صفقة ضم البرازيلي إيدرسون عقب نهاية كأس العالم.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، سيوقع اللاعب البرازيلي عقدا لمدة 4 مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ومن المنتظر أن يعوض إيدرسون رحيل كاسيميرو الذي غادر الفريق هذا الصيف بعد نهاية مشواره مع النادي.

وأشار التقرير إلى اكتمال الاتفاق بين مانشستر يونايتد وأتالانتا، أي أن الصفقة أصبحت منتهية على الورق.

ويبلغ إيدرسون من العمر 26 عاما وينتهي تعاقده مع أتالانتا بنهاية الموسم المقبل.

ولعب البرازيلي 41 مباراة مع فريقه في الموسم المنقضي وساهم في خمسة أهداف.

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