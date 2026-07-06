كأس العالم - مفاوضات منتخب السعودية مع جيسوس تتوقف

توقفت اتصالات مسؤولي المنتخب السعودي مع البرتغالي جورجي جيسوس، المدرب السابق للنصر، عند مرحلة الاستفسار الأولي، دون أن تتطور إلى مفاوضات رسمية، وفقا لما أكده محاميه لويس ميجيل.

ويدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس من مهمة تدريب الأخضر السعودي، بعدما ودع منتخب السعودية منافسات كأس العالم من دور المجموعات.

وقال ميجيل في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لا أعتقد أن يحدث ذلك، وأن يصبح جيسوس مدربًا للمنتخب السعودي".

وأضاف "بالفعل كانت هناك أحاديث مع مسؤولين عقب نهاية مشواره مع النصر حول هذا الاحتمال، لكن لم يحدث أي شيء ملموس".

وأكمل "الاحتمال الأكبر أن يريد جيسوس البقاء في البرتغال، ولا توجد حتى هذه اللحظة عروض له من هناك، فيما يملك عروضًا من قطر وتركيا والبرازيل، وعلينا الانتظار لمعرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة".

وارتبط اسم جيسوس بتدريب المنتخب السعودي عقب وداع الأخضر كأس العالم من دور المجموعات، من دون دخول الاتحاد السعودي في مفاوضات رسمية معه.

وكان المدرب البرتغالي قد غادر النصر بعد التتويج بلقب الدوري السعودي، رافضًا تجديد عقده مع النادي، قبل أن يتعاقد الأخير مع الأسترالي آنج بوستيكوجلو لمدة موسمين، الذي بدأ مهامه رسميًا استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت الجريدة السعودية قد ذكرت أن اتحاد الكرة السعودي يدرس إقالة اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب منتخب السعودية بعد وداع كأس العالم.

وأوضح التقرير أن جيسوس يرحب بخوض تجربة تدريب الأخضر، عقب نهاية رحلته مع النصر، التي شهدت تتويجه بلقب الدوري السعودي.

وأضاف التقرير أن جيسوس ينتظر بدء التواصل الرسمي من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار التقرير إلى أنه في حال وصول عرض رسمي للمدرب البرتغالي، فإنه سيمنح موافقته للدخول في المفاوضات النهائية.

جيسوس كان يفضل في السابق الاستمرار في العمل مع الأندية، إلا أن موقفه تغيّر الآن، في ظل تقديره الكبير للسعودية، إلى جانب معرفته الواسعة بالمنتخب واللاعبين، بعدما سبق له الإشراف على عدد كبير من لاعبيه خلال فترتي تدريبه مع الهلال، النصر، حسب التقرير.

وعيَّن الاتحاد السعودي شهر أبريل الماضي دونيس مدربًا للمنتخب الأول حتى يوليو 2027 خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وقاد جيسوس نادي النصر للتتويج بلقب النسخة الماضية من الدوري السعودي، كما حقق لقب الدوري السعودي في وقت سابق مع الهلال.

دونيس تولى تدريب المنتخب السعودي خلفا للفرنسي هيرفي رينار الذي أقيل قبل شهر من انطلاق كأس العالم.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، يليه كاب فيردي 3 نقاط، ثم أورجواي والسعودية ولكل منهما نقطتين.

منتخب كاب فيردي تخطى دور المجموعات في المشاركة التاريخية الأولى بكأس العالم.

المنتخب السعودي بات خامس منتخب عربي يودع كأس العالم بعد كل من: قطر والعراق وتونس والأردن.

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