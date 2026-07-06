كأس العالم - كاسيميرو: سنبقى دائما الجيل الذي لم يفز بلقب المونديال

عبر كاسيميرو لاعب وسط البرازيل عن حزنه الكبير بعد توديع كأس العالم 2026 من دور الـ16.

وخسر منتخب البرازيل من النرويج بنتيجة 2-1 وودع كأس العالم من دور الـ 16 وهو ما يحدث لأول مرة منذ 1990.

وقال كاسيميرو في تصريحات لقناة CazéTV: "الأمر صعب. كل ما أريده الآن هو أن أكون مع عائلتي".

وأضاف "لقد بذلنا قصارى جهدنا، لكننا خسرنا حلمنا، خيبنا آمال جميع البرازيليين".

وتابع "سنبقى دائماً الجيل الذي لم يفز بكأس العالم".

وجدد أنشيلوتي تعاقده مع البرازيل حتى 2030 قبل انطلاق النسخة الحالية من كأس العالم.

وسجل إرلينج هالاند ثنائية النرويج، فيما سجل نيمار هدف البرازيل الوحيد.

ولأول مرة يتأهل منتخب النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم بعدما كان الإنجاز الأبرز هو الوصول لدور الـ 16 في 1938 و1998.

وأصبح منتخب النرويج أقل فريق يحقق فوز في دور إقصائي بكأس العالم بأقل نسبة استحواذ إذ بلغت 34% فقط أمام البرازيل.

وودع منتخب البرازيل كأس العالم لأول مرة من دور الـ 16 منذ نسخة 1990.

وجاءت آخر 7 هزائم للبرازيل في الأدوار الإقصائية أمام منتخبات أوروبية.

وسيلتقي منتخب النرويج مع إنجلترا في ربع النهائي يوم الأحد المقبل في ميامي بأمريكا.