كأس العالم - صراع الحذاء الذهبي يشتعل بين هالاند وميسي ومبابي وكين

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 10:33

كتب : FilGoal

تريوندا - كرة كأس العالم 2026

يواصل سباق هداف كأس العالم 2026 جذب أنظار الجماهير، مع انطلاق الأدوار الإقصائية وتصاعد المنافسة بين نجوم الكرة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة.

ويتصدر كل من إرلينج هالاند هداف النرويج وليونيل ميسي قائد الأرجنتين وكيليان مبابي مهاجم فرنسا صدارة الهدافين حتى الآن، لكن ميسي لم يلعب مباراة ثمن النهائي أمام مصر حتى الآن، عكس مبابي وهالاند.

ويرصد لكم FilGoal.com ترتيب هدافين كأس العالم 2026 حتى الآن:

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ترتيب هدافين كأس العالم 2026 حتى الآن

1: ليونيل ميسي (الأرجنتين) 7 أهداف.

1: كيليان مبابي (فرنسا) 7 أهداف.

1: إرلينج هالاند (النرويج) 7 أهداف.

6: هاري كين (منتخب إنجلترا) 6 أهداف.

5: عثمان ديمبلي (فرنسا) 4 أهداف.

5: فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 أهداف.

5: ميكيل أويارزابال (إسبانيا) 4 أهداف.

5: إسماعيلا سار (السنغال) 4 أهداف.

وينتهي كأس العالم 2026 يوم 19 يوليو الجاري.

ليونيل ميسي كأس العالم هاري كين كيليان مبابي إرلينج هالاند
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