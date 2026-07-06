كأس العالم - مواعيد مباريات الاثنين 6 يوليو وفجر الثلاثاء.. إسبانيا ضد البرتغال وأمريكا أمام بلجيكا

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 10:19

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال ضد إسبانيا

تتواصل مباريات دور الـ16 في اليوم الثالث من كأس العالم 2026.

ويشهد اليوم قمة أوروبية في كأس العالم بين إسبانيا والبرتغال.

وتقام اليوم الاثنين وفجر الثلاثاء مباراتين على أن تستكمل باقي مباريات دور الـ16 يوم الثلاثاء.

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وتقام البطولة في أمريكا وكندا والمكسيك، ونظرا لفارق التوقيت فهناك مباريات تلعب فجرا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الاثنين 6 يوليو والقنوات الناقلة.

موعد مباريات اليوم الاثنين كأس العالم

إسبانيا × البرتغال.. 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1،3.

أمريكا × بلجيكا.. 03:00 صباحا - بي إن سبورت ماكس 2،4.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

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بلجيكا كأس العالم إسبانيا البرتغال أمريكا
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